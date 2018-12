editato in: da

“Fortnite” è uno dei videogiochi più popolari del momento, e Ninja è lo streamer più seguito sulla piattaforma.

Ad alcuni queste parole potrebbero sembrare un po’ strane, ma adesso è possibile guadagnare milioni di euro giocando ai videogiochi. Chiunque può fare lo streamer e mostrare al web le tattiche usate durante un gioco, ma solo in pochi riescono ad avere così tante visualizzazioni da riuscire a guadagnare un gran quantitativo di denaro. Attualmente uno degli streamer più famosi al mondo è Ninja, un ragazzo americano di 27 anni il cui vero nome è Richard Tyler Blevins. Sono oltre 200 milioni le persone che nel mondo giocano a “Fortnite” – di proprietà della Epic Games – e lui è uno dei più forti.

Ninja ha iniziato a fare live gaming nel 2011 su Justin.tv, per poi passare a Twitch (piattaforma comprata da Amazon per 970 milioni di dollari). Twitch non trasmette solamente gli streaming dei videogiochi, ma anche eventi e competizioni di eSport. Ninja ha iniziato a farsi un nome proprio in questo settore, vincendo varie gare e facendosi conoscere così al grande pubblico, che ha iniziato a seguire i suoi stream. Le visualizzazioni su “Fortnite” del ragazzo sono iniziate a salire mano a mano che il gioco diventava famoso, tanto che ha acquistato 500mila followers in soli sei mesi.

Ma quanto guadagna Ninja per giocare a “Fortnite”? Non si sa precisamente dato che il mondo del gaming è costantemente in evoluzione e soprattutto “Fortnite” continua a crescere in modo esponenziale. A marzo 2018, in un’intervista rilasciata alla CNBC, Ninja aveva dichiarato di riuscire a guadagnare 500mila dollari al mese solo con gli stream. Da marzo però, Ninja ha raddoppiato i suoi followers sia su Twitch sia su YouTube quindi è probabile che adesso riesca a guadagnare più di un milione di dollari al mese. Cifre esorbitanti cui nessun gamer si è mai avvicinato finora. Ninja guadagna fino a cinque dollari per ogni persona che inizia a seguirlo su Twitch. Ma viene ovviamente sponsorizzato anche dalla Epic Games, che ha tutto l’interesse che lui continui a giocare a “Fortnite”, facendogli avere nuovi giocatori.