Quanto costa mandare in onda uno spot durante Sanremo? Sono tante le aziende che vedono la kermesse musicale come un’ottima occasione per farsi pubblicità, soprattutto perché, come ben sappiamo, la manifestazione è seguita da milioni di italiani. Ma quali sono i prezzi per trasmettere uno spot? Da anni ormai il Festival è in attivo grazie agli introiti pubblicitari e ai ricavi commerciali.

Tutto merito di uno share che spesso ha toccato anche punte del 50% e che offre un’ottimo rientro – in termini economici e di prestigio – a chi sceglie di investire in pubblicità durante Sanremo. In base alle informazioni diffuse dalla Rai, nel corso della serata di apertura, che solitamente risulta una delle più seguite, uno spot di circa 15 secondi mandato in onda alle 21.45 può costare anche 219 mila euro. Se si sceglie come orario le 22.25 invece si pagano 210 mila euro, mentre oltre la mezzanotte il prezzo oscilla fra i 90 mila e i 42 mila euro.

Nelle serate successive i prezzi sono più bassi e vanno dai 30 mila ai 40 mila euro a spazio pubblicitario. I costi poi risalgono in occasione della finale, quando uno spot può venire oltre 200 mila euro. D’altronde nello stesso listino Rai Pubblicità viene sottolineato che in base al periodo le tariffe potrebbero subire un aumento, nello specifico uno spot trasmesso durante Sanremo viene in media il 5% in più.

Esistono però anche dei pacchetti promozionali offerti dalla Rai. Ad esempio se si acquista uno spazio nella serata di apertura e nell’ultima, si ha accesso ad uno sconto del 5%, che aumenta se gli spot acquistati sono più di due. Non solo: l’offerta per Sanremo comprende anche la messa in onda su Rai Premium, il canale in cui vengono trasmesse le repliche della kermesse, nel corso del Tg1, che precede il Festival, a “Domenica In” e nei canali Rai Italia.

La Rai inoltre ha un listino prezzi anche per quanto riguarda la radio e internet. Radio Due offre tre pacchetti per la pubblicità: il gold, con 169 passaggi a 137.500 euro, il silver, con 119 passaggi a 126.300 euro, e la versione modulo tabellare, che comprende 12 passaggi a 36mila euro. Se invece un’azienda vuole trasmettere il suo spot durante la diretta radiofonica dal festival pagherà circa 5 mila euro.