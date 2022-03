Qual è la miglior carta di credito per acquisti su Amazon?

Nel corso degli ultimi anni, gli acquisti online sono diventati sempre più frequenti: tra i principali promotori di questo cambiamento epocale nell’approccio alle vendite troviamo l’e-commerce Amazon, in cui è possibile trovare i prodotti più disparati.

Sono diversi i metodi di pagamento disponibili per comprare su Amazon: uno dei più comuni è l’utilizzo della carta di credito. Quali sono le migliori che si possono utilizzare per comprare online, non solo su Amazon, ma anche su altre piattaforme digitali?

Analizziamo brevemente il mercato delle carte di credito al fine di individuare le soluzioni più interessanti.

Scopri quali sono le migliori offerte di carte di credito online

Carte di credito e pagamenti: com’è cambiato il mercato

Fino a qualche tempo fa, avere una carta di credito non era semplicissimo: oltre ai costi del canone annuale, non sempre sostenibili, ai correntisti venivano richieste determinate garanzie reddituali.

Oggi, riuscire ad avere una carta di credito è un po’ più semplice e, in alcuni casi, la richiesta può avvenire anche con esito immediato. Ciò è possibile con la sottoscrizione di un conto corrente online, con il quale si è assistito a una riduzione dei costi delle carte di credito.

Aprirne uno è davvero molto semplice: basterà avere una computer, o uno smartphone, una connessione a Internet, un indirizzo email e uno numero di cellulare, oltre che un documento di identità in corso di validità.

Vediamo di seguito alcune delle migliori offerte di carte di credito associate a un conto corrente online che si potranno utilizzare oggi per fare acquisti su Amazon.

Scopri come attivare un conto corrente online con carta di credito

Migliori carte di credito per comprare su Amazon

Tra le carte di credito più convenienti che si possono attivare dopo aver sottoscritto un conto online, ci sono quelle offerte da Widiba, una banca 100% digitale, con la quale si avrà diritto a:

un conto corrente gratuito per 12 mesi per tutti i nuovi clienti;

che include una carta di debito a costo zero.

Si potranno richiedere due diverse tipologie di carta di credito, ovvero Widiba Carta Classic, disponibili al costo di 20 euro, e Widiba Carta Gold, disponibile al costo di 50 euro. In entrambi i casi sono garantiti il servizio di alert per tutte le movimentazioni e il Servizio SD Secure gratuito che rende gli acquisti online davvero sicuri.

Per quanto riguarda il fido, è pari a 1.500 euro per la Carta Classic e a 3.000 euro per la Carta Gold. Queste due carte di credito potranno essere richieste se si è in possesso di un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro, oppure accreditando sul conto uno stipendio mensile di almeno 800 euro.

Si può notare fin da subito come i costi delle carte di credito Widiba siano piuttosto contenuti. Al contempo, anche i requisiti reddituali non sono eccessivi: questo significa che un numero molto ampio di correntisti avrà la possibilità di richiedere queste carte di pagamento.

Una soluzione gratuita per un intero anno è la carta di credito MasterCard associata al conto corrente online di ING Direct, che potrà essere attivato online a zero spese, entro il 31 marzo 2022.

Si tratta di una soluzione davvero conveniente in quanto:

potrà essere aperto in pochi clic, direttamente da casa;

potrà essere gestito direttamente da app;

permette di ricevere anche una carta di debito MasterCard a zero spese, che potrà essere sospesa in qualsiasi momento in caso di necessità.

Al termine della promozione, il costo del conto corrente, potrà essere mantenuto a zero euro tramite l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure accreditando almeno 1.000 euro al mese.

La carta di credito inclusa con il conto corrente Arancio di ING Direct si chiama MasterCard Gold: è perfetta non solo per lo shopping online, ma anche per fare acquisti nei negozi di tutto il mondo.

Sarà possibile:

pagare con un semplice gesto in modalità contactless;

gestire la carta direttamente da app e di poter personalizzare il proprio PIN;

pagare da smartphone tramite Apple Pay e Google Pay.

Al termine del periodo promozionale, questa carta di credito avrà un costo pari a 2 euro al mese. Tuttavia, se si spendono almeno 500 euro al mese oppure si attiva il piano Pagoflex, si potrà azzerare il canone di pagamento mensile.

La carta MasterCard Gold si caratterizza:

per un plafond pari a 1.500 euro ;

data di addebito il 10° giorno del mese successivo;

la gratuità della sospensione temporanea e della visualizzazione e modifica del PIN online.

In alternativa, per fare acquisti su Amazon, se si vuole risparmiare sul canone mensile, si potrà puntare sulla sottoscrizione di una carta prepagata, o di una carta conto con IBAN, le quali rappresentano generalmente soluzioni sicure e che non prevedono un costo per il canone annuale/mensile.