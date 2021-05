Promozioni conto corrente: quanto si può risparmiare?

editato in: da

Nel corso degli ultimi anni i costi dei conti correnti, in particolare quelli relativi alla gestione e al mantenimento, non hanno fatto altro che aumentare, trasformandosi in veri e propri strumenti di erosione del capitale accumulato.

Andare alla ricerca di promozioni sui conti correnti online rappresenta un’ottima soluzione per provare a risparmiare, accedendo anche a dei vantaggi che non sono presenti nel caso di attivazione di un conto corrente tradizionale.

Le promozioni conto corrente disponibili online

Trovare una promozione che permetta di risparmiare su un conto corrente, oggi, è davvero molto semplice: basterà dare un’occhiata alle soluzioni disponibili online, in modo tale da valutare la convenienza e i vantaggi delle varie proposte disponibili.

Il risparmio che si potrà ottenere è legato a voci di costo differenti. In primo luogo, un conto corrente online è solitamente uno strumento con canone azzerato o azzerabile nel caso in cui vengano rispettate determinate condizioni.

Non sono presenti i classici costi legati alle commissioni sui bonifici e i prelievi che si devono sostenere presso le filiali fisiche, in quanto i conti correnti online possono essere gestiti, interamente, da remoto, sfruttando le potenzialità dei servizi di Internet e mobile banking.

Un ulteriore fattore di risparmio è costituito, in molti casi, dall’assenza dell’imposta di bollo, che è a carico dell’istituto di credito. Si può evidenziare, poi, una grande convenienza dal punto di vista pratico, rappresentata dal fatto di non doversi recare necessariamente in filiale per poter effettuare le operazioni più comuni.

Come utilizzare un comparatore online per risparmiare

Il meccanismo della comparazione rappresenta una delle soluzioni più veloci ed efficaci per riuscire a risparmiare sul costo di un conto corrente. Basterà indicare quali sono le caratteristiche che si sta cercando per avere accesso a una pagina di comparazione, nella quale vengono indicati i dettagli relativi ai singoli conti correnti.

Per esempio, utilizzando il comparatore di SOStariffe.it si potrà scegliere la tipologia di conto corrente, che potrà essere di tipo standard, business, giovani, e così via, e poi personalizzare la ricerca grazie alla presenza di alcuni filtri.

Si potranno quindi indicare le particolarità che si stanno cercando, come la presenza di una carta di credito associata al conto, la possibilità di fare trading online, l’assenza dell’imposta di bollo, o ancora l’accredito dello stipendio o della pensione.

Si potranno poi indicare altri parametri quali il numeri di bonifici annuali gratuiti, quello di prelievi presso gli ATM di altre banche, o ancora la giacenza media.

Promozioni conti correnti: le offerte da attivare online a costo zero

Sono diverse le promozioni conti correnti che si possono prendere in considerazione e che possono essere sottoscritte online, senza dover sostenere alcun costo. Vediamo di seguito alcune delle proposte disponibili sul mercato da valutare con attenzione.

SelfyConto è un conto corrente con canone gratuito promosso da Banca Mediolanum, che si caratterizza per la possibilità di avere il canone sempre azzerato per i clienti che hanno meno di 30 anni e di mantenere il conto gratuito per il primo anno per tutti i nuovi clienti.

Tra i vantaggi che caratterizzano questa soluzione, troviamo:

la carta di credito disponibile al costo di 12 euro;

la possibilità di fare trading online;

la gratuità dei bonifici online e allo sportello e dei prelievi effettuati presso gli ATM di altre banche;

la possibilità di ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro.

Unicredit propone un conto corrente online a zero spese chiamato My Genius, il quale permetterà di ricevere un buono Amazon di 50 euro nel caso in cui lo si attivi entro il 31 maggio 2021. Tra i benefici che si potranno ottenere optando per questa soluzione ci sono i bonifici online gratuiti e una carta di debito – la My One – a costo zero. Il canone è gratuito per tutti i nuovi clienti che decideranno di sottoscrivere il conto entro il 30 settembre 2021.

Un’altra promozione sui conti correnti disponibile online della quale si dovrebbe assolutamente approfittare è quella proposta da Widiba, una banca 100% digitale che non presenta filiali fisiche e permette di aprire un conto corrente a zero spese direttamente dalla propria abitazione.

Il conto di Widiba potrà essere gestito interamente da remoto, grazie ai servizi di Internet e mobile banking. Oltre alla gratuità del canone annuo, saranno gratuiti anche i bonifici online. Sono poi inclusi i pagamenti tramite Google Pay, una carta prepagata al costo di 10 euro e la possibilità di fare trading online.

