Produzione industriale a picco nel 2019, doccia fredda sull’esecutivo

Doccia fredda per l’esecutivo dopo che l’Istat nella giornata di ieri ha diffuso i dati sulla produzione industriale che nel 2019 ha registrato un calo dell’1,3%, primo dal 2014. Le cose non sono andate meglio neppure nell’ultimo mese dell’anno (-2,7% rispetto a novembre). Brutte notizie, dunque, per l’economia italiana.

PATUANELLI: “DATI PREOCCUPANTI” – “I dati comunicati dall’Istat sulla produzione industriale sono preoccupanti. Serve uno sforzo immediato, da parte del Governo, per invertire la tendenza e stare vicino ai settori imprenditoriali del Paese”, ha detto il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli.

SALVINI: TORNARE SUBITO AL VOTO – A cavalcare l’onda del pessimismo ci ha pensato subito il leader della Lega Matteo Salvini: “Produzione industriale italiana al tracollo, i dati peggiori dal 2013. Basta col governo delle tasse, della burocrazia e dei litigi, la parola torni agli italiani”.

CRESCE LA PREOCCUPAZIONE – A chiamare in causa il Governo, invocando un intervento immediato anche il Codacons che ha parlato di “vera e propria ecatombe”. Sulla situazione nera dell’industria pesa senza dubbio la crisi dei consumi che si registra da tempo in Italia, con gli acquisti delle famiglie sostanzialmente fermi: non a caso i beni di consumo registrano a dicembre un crollo del -0,8%, mentre rispetto al 2018 crescono appena del +0,3%”.

“Con questi numeri – prosegue Rienzi – l’Italia non va da nessuna parte e la crisi dell’industria italiana pesa in modo drastico su PIL e occupazione. Il Governo deve intervenire e in fretta adottando misure specifiche per salvare il settore industriale e rilanciare i consumi interni, perchè il calo dell’industria fa perdere competitività al Paese che resta indietro rispetto al resto d’Europa”.