Prezzo gas dicembre 2022: a quanto ammonta e offerte per contenere le bollette

Cosa è successo al prezzo del gas nel mese di dicembre 2022? C’è stato un aumento rispetto ai mesi precedenti, oppure si è assistito a una riduzione, nonostante il periodo di forte instabilità che stiamo attraversando?

Per rispondere a questa domanda, prenderemo in esame i due indici all’ingrosso che si considerano quando si parla di gas, ovvero il TTF e il PSV, qual è il prezzo nel mese di dicembre 2022 e quali sono le offerte più convenienti sulla componente gas.

Prezzo gas dicembre 2022: indice TTF

Per quanto riguarda l’indice TTF, che ha sede in Olanda, il prezzo del gas di dicembre 2022 non è ancora uscito. Si possono comunque fare delle considerazioni analizzando l’andamento dei 3 mesi precedenti, ovvero settembre, ottobre e novembre.

Nella pratica, è stata registrata una riduzione del prezzo del gas, che ha subito i seguenti cambiamenti:

settembre 2022: 2,019 €/ Smc ;

ottobre 2022: 1,146 €/ Smc ;

novembre 2022: 0,975 €/ Smc .

Nell’ipotesi in cui si mantenesse questo trend, il prezzo del gas potrebbe subire una riduzione anche nel mese di dicembre 2022, anche se confrontando quello che è successo lo scorso anno, i dati non sono così confortanti:

novembre 2021: 0,874 €/Smc;

dicembre 2021: 1,178 €/Smc.

Staremo a vedere cosa succederà nel corso delle prossime settimane, ma nel frattempo è già possibile iniziare a risparmiare effettuando un’analisi comparativa delle migliori offerte gas del mercato libero.

Prezzo gas dicembre 2022: indice PSV

Anche il prezzo del gas con riferimento all’indice PSV nel mese di dicembre 2022 non è ancora disponibile, ma si può vedere quale sia stato il suo andamento nel corso del 2022.

Riportiamo di seguito i dati da gennaio a novembre 2022:

gennaio 2022: 0,920 €/Smc;

febbraio 2022: 0,871 €/Smc;

marzo 2022: 1,355€/Smc;

aprile 2022: 1,072 €/Smc;

maggio 2022: 0,961 €/Smc;

giugno 2022: 1,098 €/Smc;

luglio 2022: 1,849 €/Smc;

agosto 2022: 2,498 €/Smc;

settembre 20221,962 €/Smc;

ottobre 2022: 0,835€/Smc;

novembre 2022: 0,975 €/Sm.

Si può notare come, nonostante l’andamento altalenante che ha caratterizzato tutto il 2022, alla fine il prezzo del gas a novembre ha raggiunto nuovamente il valore di gennaio. Staremo a vedere cosa succederà a dicembre 2022.

Migliori offerte gas PSV per risparmiare

Nome offerta gas con indice PSV Prezzo e vantaggi dell’offerta Edison World Gas Plus Prezzo del gas all’ingrosso + 0 €/Smc

Costo fisso 144 €/anno

Programma EDISONRisolve gratuito incluso Pagamento tramite bollettino postale oppure addebito diretto sul conto corrente

costo mensile stimato: 183,38 euro Wekiwi Gas alla fonte Prezzo del gas all’ingrosso + 0,050 €/Smc

Costo fisso 67 €/anno

meccanismo della carica mensile e conguagli soltanto sui consumi reali

pagamento tramite addebito diretto sul proprio conto corrente

costo mensile stimato: 181,53 euro Pulsee Gas Relax Index Prezzo del gas all’ingrosso + 0 €/Smc

Costo fisso 144 €/anno

il prezzo della componente gas varia ogni mese in base all’evoluzione dell’indice PSV

è possibile pagare tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito

costo mensile stimato: 182,49 euro Green Gas di AGSM AIM Energia Prezzo del gas all’ingrosso + 0,030 €/Smc

Costo fisso 119 €/anno

prezzo del gas all’ingrosso

pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente

costo mensile stimato: 186,87 euro Illumia Gas Flex Web Prezzo del gas all’ingrosso + 0,100 €/Smc

Costo fisso 108 €/anno

pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente

assenza di depositi cauzionali

costo mensile stimato: 187,29 euro Enel Flex Gas Prezzo del gas all’ingrosso + 0,150 €/Smc

Costo fisso 120 €/anno

Pagamento tramite bollettino postale oppure addebito diretto sul conto corrente

prezzo del gas aggiornato ogni mese base all’andamento del mercato all’ingrosso e dell’indice PSV

costo mensile stimato: 191,05 euro

Le promozioni riportate in tabella sono state individuate facendo una simulazione con il comparatore di offerte gas di SOStariffe.it, impostando i seguenti parametri:

famiglia di 3 persone;

che vive in una casa di 80 metri quadri;

che utilizza il gas per cucinare, l’acqua calda e il riscaldamento.

Si consiglia di effettuare una nuova simulazione, inserendo i propri dati reali di consumo, in modo tale da avere delle previsioni di costo più vicine alla realtà.

Nella maggior parte dei casi, sarà possibile attivare non solo la promozione sulla componente gas, ma anche la stessa sulla componente luce, in modo tale da ottenere risparmi e convenienza dal punto di vista economico, ma anche pratico.