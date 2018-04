Prezzi abitazioni, nel 2017 ancora in calo

editato in: da

(Teleborsa) Una storia, quella del mattone, fatta di enormi cambiamenti che negli ultimi anni hanno fatto registrare tanti alti e bassi. Basti pensare al saliscendi di prezzi che hanno caratterizzato, in particolare, l’ultimo periodo.

Intanto, anche nel 2017 i prezzi delle abitazioni sono calati, nonostante un leggero rialzo limitato però agli immobili di nuova costruzione. E’ il sesto anno consecutivo, ma bisogna tenere in considerazione che la riduzione è modesta (meno 0,4%) e nel quarto trimestre si segnala anche un lievissimo aumento (più 0,1%) su base congiunturale, mentre nel confronto annuo i prezzi si riducono dello 0,3%.

Prendendo in considerazione dunque il solo quarto trimestre 2017, sulla base delle stime preliminari i prezzi delle abitazioni aumentano dello 0,1% rispetto al trimestre precedente grazie alle abitazioni nuove (+0,7%) mentre i prezzi delle abitazioni esistenti rimangono fermi.

Anche il calo su base annua (-0,3%), iniziato nel primo trimestre 2012, è imputabile esclusivamente ai prezzi delle abitazioni esistenti (-0,5%, da -1,3% del terzo trimestre 2017), mentre quelli delle abitazioni nuove registrano una variazione nulla. E quindi il differenziale in valore assoluto tra la variazione tendenziale dei prezzi delle abitazioni esistenti e quella dei prezzi delle abitazioni nuove si conferma negativo (-0,5%, da -1,8% del trimestre precedente).

Nei primi tre mesi del 2018 il calo dei prezzi si è arrestato solo al Nord Italia -In un quadro di compravendite in costante aumento e di un ritrovato senso di fiducia verso il mattone, i prezzi degli immobili residenziali non sembrano ancora giovare di questo trend e le oscillazioni rimangono in territorio negativo. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale, relativo al primo trimestre 2018, a livello nazionale i valori sono scesi dello 0,2% e il Nord Italia è l’unica area del Paese dove il calo sembra essersi arrestato.

SUD IN AFFANNO – Delle tre macro-aree è quella del Sud a soffrire maggiormente: qui i prezzi hanno perso lo 0,5% nei primi tre mesi dell’anno. Più contenuto il calo al Centro, con valori in discesa dello 0,3%. Se a livello nazionale il prezzo medio per l’acquisto di un immobile residenziale, a marzo 2018, è stato pari a 1.895 euro al metro quadro, questo valore sale a 2.275 euro/mq al Centro e a 1.918 euro/mq al Nord. Più bassi i prezzi al Sud, dove si spendono mediamente 1.583 euro/mq.