Previsioni bollette luce e gas di maggio 2022

Dopo un lungo periodo di continui rincari, i prezzi del mercato tutelato si sono abbassati e fino al 30 giugno 2022 i consumatori che rientrano ancora in questo mercato potranno tirare un sospiro di sollievo.

Tuttavia, passare al mercato libero fin da subito rappresenta la soluzione più conveniente per riuscire a risparmiare ancor di più. Quali sono i vantaggi del mercato libero? Intanto, cambiare non prevede alcun costo e poi non si dovrà perdere tempo con complicate procedure burocratiche.

Quello che si dovrà fare è individuare il gestore che venda la materia prima luce e gas al prezzo più conveniente, attraverso un’analisi di tipo comparativo. Utilizzare un tool di comparazione, come quello di SOStariffe.it, renderà la ricerca molto più semplice e immediata.

Nel valutare una nuova tariffa luce e gas, è bene tenere a mente che:

si risparmia di più se si attiva una promozione Dual Fuel, quindi luce e gas con lo stesso fornitore;

le promozioni più convenienti del momento non sono quelle con prezzo bloccato, ma che seguono l’andamento del prezzo di mercato.

Vediamo di seguito alcune delle migliori offerte luce e gas di maggio 2022, che saranno presentate separatamente, ma che si potranno attivare in modalità Dual Fuel.

Scopri le migliori offerte luce e gas di maggio

Promozioni luce mercato libero: top 6

Una delle promozioni più convenienti del mercato libero sulla componente luce è NeN Luce Special 48. Questa promozione prevede un prezzo fisso in stile abbonamento, bloccato per 36 mesi, la tariffa monoraria e il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito, con annessa bolletta elettronica.

Al secondo posto delle offerte luce più economiche troviamo la promozione Irendì Luce verde di Iren, la quale prevede:

prezzo bloccato per un periodo di 18 mesi;

tariffa monoraria;

pagamento tramite SDD o carta di credito;

uno sconto pari al 14% sulla componente luce.

Risparmia passando al mercato libero luce e gas

Click Luce, invece, è un’esclusiva web proposta da A2A, con la quale si avrà diritto a:

prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi;

tariffa monoraria;

pagamento tramite SDD o carta di credito;

bolletta elettronica, che si riceverà direttamente via mail.

Il fornitore Illumia propone un’offerta sull’energia elettrica chiamata Luce Flex Web, con la quale si avrà una promozione con prezzo indicizzato non ARERA ed energia prodotta da fonti 100% rinnovabile.

La tariffa si caratterizza per:

prezzo monorario, quindi uguale tutti i giorni, a tutte le ore;

pagamento tramite SDD o carta di credito;

bolletta elettronica.

Nell’elenco delle offerte luce più economiche troviamo poi Energia alla Fonte di Wekiwi, la quale si caratterizza per:

prezzo indicizzato non ARERA;

tariffa monoraria;

pagamento tramite SDD;

bolletta elettronica;

30 euro di sconto in bolletta con codice sconto.

La promozione Luce Relax Index di Pulsee, invece, prevede uno sconto diretto in bolletta pari a 70 euro e le seguenti particolarità:

prezzo indicizzato non ARERA;

tariffa monoraria;

pagamento tramite SDD o carta di credito;

bolletta elettronica, che si riceverà direttamente via mail.

In sintesi, le prime 6 offerte luce del mercato libero in termini di convenienza sono:

NeN Luce Special 48; Irendì Luce Verde; A2A Click Luce; Illumia Luce Flex Web; Wekiwi Energia alla fonte; Pulsee Luce Relax Index.

Promozioni gas mercato libero: top 4

NeN Gas Special 48 è la promozione più conveniente sulla componente gas: alla stregua di quella sulla luce è un’offerta che prevede un prezzo fisso in stile abbonamento, bloccato per 36 mesi, la tariffa monoraria e il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito, con annessa bolletta elettronica.

Scopri le tariffe luce e gas con le quali risparmiare di più a maggio

La seconda tariffa più economica sul gas si chiama Gas alla Fonte, dell’operatore Wekiwi. È una promozione con prezzo indicizzato non ARERA, che prevede:

bolletta elettronica;

pagamento tramite SDD o carta di credito;

30 euro di sconto diretto in bolletta con codice sconto.

Al terzi posto si colloca la promozione di Pulsee Gas Relax Fix, con la quale si riceveranno 50 euro di sconto in bolletta sul primo anno di fornitura e che presenta i seguenti vantaggi:

prezzo bloccato per un periodo di 24 mesi;

pagamento tramite SDD o carta di credito;

bolletta elettronica, che si riceverà direttamente via mail.

Al prezzo scontato del 10% rispetto al prezzo del mercato tutelato, troviamo la promozione di E.ON chiamata Gas NOWClick, che prevede:

prezzo indicizzato ARERA;

pagamento tramite SDD:

bolletta elettronica, che si riceverà direttamente via mail.

Nonostante non vi sia una corrispondenza esatta tra le migliori offerte luce e le migliori offerte gas, attivarle in modalità Dual Fuel comporta comunque sempre dei vantaggi in quanto si potranno ottenere degli sconti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sottoscrizione singola.