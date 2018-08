Prestiti, per molti studiare è un lusso: erogati oltre 87 milioni di euro negli ultimi 7 mesi

editato in: da

(Teleborsa) Studiare è un diritto ma con la crisi che fa la voce grossa ormai da anni, purtroppo, sta diventando un lusso. Campanella pronta a suonare per oltre 9 milioni di studenti che torneranno sui banchi di scuola, e molte famiglie dovranno fare i conti con il caro-scuola. Tra costi di iscrizione, rette, acquisto libri e materiale didattico, però, la spesa totale potrebbe essere molto elevata, per alcuni insostenibile: secondo le stime di Facile.it e Prestiti.it nel corso dei primi sette mesi del 2018, infatti, sono stati erogati prestiti personali pari ad oltre 87 milioni di euro per pagare i costi legati a studio, formazione e università.

Dall’indagine è emerso che chi si è rivolto ad una società del credito per sostenere i costi legati alla formazione ha cercato di ottenere, in media, 7.664 euro, somma che intende restituire, sempre in media, in 4 anni e mezzo (55 mensilità).

“Le spese legate allo studio possono essere molto elevate; secondo Federconsumatori uno studente universitario fuori sede, ad esempio, arriva a pagare più di 9.000 euro l’anno se si considerano anche vitto, alloggio e trasporti. L’impegno economico sale se ci si iscrive a un master o un corso post-universitario, ma anche chi manderà i propri figli al nido potrebbe dover sostenere esborsi non indifferenti”, spiega Andrea Bordigone, responsabile BU Prestiti di Facile.it. Una cifra considerevole soprattutto se inserita all’interno del lungo elenco di altri costi fissi che mettono a dura prove le tasche degli italiani, già in debito di ossigeno.

“Ricorrere ad un prestito personale per sostenere i costi legati alla formazione può quindi essere una strategia efficace per ridurre l’impatto di queste voci sul budget familiare”, conclude.