Prelievi e versamenti sopra i 10mila euro al mese saranno segnalati

editato in: da

D’ora in poi i prelievi e i versamenti bancari per importi pari o superiori a 10mila euro saranno segnalati a Bankitalia. Non si tratta di una comunicazione in base alla quale scattano controlli o indagini, ma un’informazione che va a far parte del patrimonio di dati utilizzato in chiave antiriciclaggio o di lotta a terrorismo e fenomeni di criminalità internazionale.

SOGLIA DI 10MILA EURO – La soglia dei 10mila euro riferita alle transazioni è stata fissata da Bankitalia e inserita in un documento con le “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”, pubblicato sul sito dell’istituto centrale e sottoposto a consultazione pubblica. Le indicazioni sono rivolte alle banche, alle poste, agli istituti di moneta elettronica e a quelli di pagamento.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – L’obbligo di comunicazione riguarda:

banche;

istituti di moneta elettronica;

istituti di pagamento;

Poste Italiane.

Queste comunicazioni vanno a formare una banca dati che viene utilizzati per individuare, eventualmente, clienti sospetti. L’operazione non viene considerata sospetta se non presenta collegamenti con altre operazioni di tipologia sospetta o non è effettuata da clienti con profilo a rischio.

CADENZA MENSILE – Con cadenza mensile banche, uffici postali, istituti di moneta elettronica sono tenuti a inviare all’Uif “una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore”.

Vengono quindi prese in considerazione anche eventuali operazioni “cumulate” nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.

Leggi anche:

Contanti: per chi preleva più di 3mila euro scatta la segnalazione a Bankitalia

Pochi prelievi al bancomat? Ora si rischia l’accertamento fiscale

Prelievi non giustificati: ecco chi rischia

Conto corrente gratuito: come funziona il nuovo conto base entrato in vigore

Prelievi dal bancomat, nuovo tetto: se superato scatta il controllo fiscale