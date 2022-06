Posso attivare due conti correnti separati? Quando è consigliato farlo

Fonte: 123rf

Si può avere più di un conto corrente? La legge italiana non solo prevede la possibilità di poter avere più di un conto corrente, ma non impone neanche vincoli in relazione al numero massimo di conti correnti che si possono avere.

Quali sono i casi nei quali potrebbe essere utile avere più di un conto corrente? Un primo esempio è quello di un contribuente con la partita IVA: avere due conti correnti significherebbe riuscire a separare il guadagno netto dai soldi che dovranno invece essere utilizzati per il pagamento di imposte e contributi.

Un altro caso potrebbe essere quello di un genitore che abbia intenzione di aprire un conto corrente cointestato con un figlio, per aiutarlo a muovere i primi passi nella gestione economica dei propri soldi.

A prescindere dalla motivazione alla base, l’apertura di un nuovo conto corrente da aggiungere a quello che si possiede già potrebbe consistere nella sottoscrizione di un conto corrente online. Vediamo di seguito quali sono i vantaggi che ne derivano e alcune proposte da prendere in considerazione.

Conti correnti online a zeri spese: perché sceglierli

La prima cosa da dire sui conti correnti online è che non hanno nulla da invidiare ai conti correnti tradizionali. Al contrario, presentano alcuni vantaggi relativi alla loro sottoscrizione che li rendono dei prodotti davvero interessanti.

Un conto corrente online può essere attivato sul web, in pochi minuti: basteranno soltanto una connessione a Internet e i propri documenti per poterlo fare, in quanto non vengono richieste garanzie di tipo reddituale.

Un conto online è molto spesso un conto corrente che non prevede un canone mensile di gestione, oppure che presenta delle condizioni che permettono di azzerare lo stesso, per sempre.

Alcuni conti correnti online non prevedono il pagamento dell’imposta di bollo e la presenza di commissioni su operazioni canoniche, quali i bonifici online oppure i prelievi di contante, presso qualsiasi sportello automatico.

Nelle prossime righe analizzeremo alcuni conti correnti con canone annuo gratuito che si consiglia di prendere in considerazione qualora si volesse attivare un secondo conto corrente, ovvero:

Conto corrente Arancio di ING Direct;

My Genius di UniCredit;

Conto corrente online di Crédit Agricole.

Conto corrente Arancio di ING Direct

Il conto corrente online proposto da ING è un canone a zero spese, con carta di debito gratuita inclusa. Si tratta di un conto 100% digitale, che si può gestire direttamente dall’applicazione dedicata.

Tra i servizi inclusi in questa tipologia di conto corrente, ci sono:

una carta di debito MasterCard, a costo zero, che si riceve insieme all’apertura del conto online;

una carta prepagata MasterCard di tipo virtuale, gratuita;

la possibilità di inviare bonifici SEPA online fino a 50.000 euro;

i pagamenti gratuiti di MAV, RAV, F24.

In aggiunta, attivando il modulo Zero Vincoli, al costo di 2 euro al mese, si potranno avere gratuitamente anche i prelievi di contante in Italia e in Europa, senza alcuna commissione sugli stessi, i bonifici SEPA fino a 50.000 euro, anche al telefono, 1 modulo di assegni all’anno (nel conto gratuito, sarà invece previsto un costo di 7,50 euro ad assegno).

Si potrà anche richiedere la carta di credito MasterCard Gold, che prevede un canone annuo di 2 euro al mese (azzerabile con il piano Pagoflex attivo, oppure con 500 euro di spesa al mese).

Conto corrente online di UniCredit

UniCredit propone un conto corrente online con canone azzerato per le attivazioni entro il 30 giugno 2022, al quale si unisce anche la gratuità dei bonifici SEPA e dei giroconti online.

Al conto è associata una carta di debito internazionale, la MyOne, appartenente al circuito VISA, che solitamente prevede un costo di emissione di 3,50 euro, oltre che un ulteriore costo di spedizione ordinaria di 3,50 euro (che non saranno addebitati).

Il conto potrà essere attivato online in pochi minuti e potranno poi essere richieste eventuali altre carte di pagamento, come una delle carte di credito proposte da UniCredit – UniCreditCard Flexia Classic, UniCreditCard Flexia Gold e così via.

Conto corrente online di Crédit Agricole

Il conto corrente online di Crédit Agricole è un conto con canone a zero spese, con il quale si riceverà una carta di debito VISA con canone gratuito. Il conto potrà essere gestito da PC o dalla comoda applicazione dedicata.

Si caratterizza inoltre per la gratuità dei:

bonifici SEPA online gratuiti;

prelievi gratuiti presso tutti gli ATM Crédit Agricole;

domiciliazioni bancarie di utenze di qualsiasi tipo, come quelle di Internet o di luce e gas;

l’estratto conto e il documento di sintesi periodico online.