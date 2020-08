PIL sprofonda, Confindustria attacca e Governo traballa

editato in: da

Cattive notizie per il Governo e per gli italiani. Il tonfo record del PIL nel secondo trimestre dell’anno (- 12,8%) certifica con i numeri ciò che era già evidente nei fatti: l’Italia è precipitata nella peggiore recessione del Dopoguerra (due trimestri consecutivi di decrescita, il primo aveva fatto segnare un – 5,3%).

Si vede però uno spiraglio: il crollo senza precedenti misura la performance dell’economia nel periodo in cui il lockdown decretato dal Governo per contenere la diffusione della pandemia ha stoppato molte attività produttive, bloccando la mobilità. E se i numeri giocano decisamente a nostro sfavore, l’interpretazione del numero fa sperare: impossibile fare peggio di così. Infatti, seppur modesto, qualche segnale di ripresa si vede già.

CONFINDUSTRIA BOCCIA CONTE – Intanto, è arrivato il nuovo affondo del numero uno degli Industriali che non le manda certo a dire al Presidente del Consiglio Conte e boccia l’operato del Governo fin qui. “Mi prendono per un guerrafondaio perchè mi piace dire le cose come le penso, il che è una rarità in un Paese che ormai pare anestetizzato. Ma io sono un dialogante, sempre che qualcuno sia interessato a parlare con gli industriali italiani”. Ad affermarlo, in un’intervista a Libero, il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

“Ci sollecitano proposte – sottolinea – che in realtà non sono mai mancate, le ultime per la ripartenza le abbiamo portate agli Stati Generali e in più, a metà luglio, abbiamo consegnato al governo proposte dettagliate su ammortizzatori sociali e politiche del lavoro” ma “siamo ancora in attesa delle risposte”.

“Il ritornello nei palazzi della politica – spiega – è che senza l’impresa l’Italia non può ripartire, poi però quando Confindustria chiede di aprire un tavolo sulla situazione economica, sembra che nessuno sia interessato a confrontarsi seriamente. Al mio appello, al momento, hanno risposto solo la Cisl e la Uil, speriamo sia l’inizio di un dialogo”.

Quello di Bonomi è solo l’ultimo affondo. Qualche ora prima, In una lettera ai Presidenti delle Associazioni confederate, scriveva: “L’incertezza del Paese, richiamata efficacemente il 18 agosto da Mario Draghi, è figlia della mancanza di una visione complessiva, basata su chiare priorità strategiche e su scelte conseguenti e necessarie per il decollo del Paese”.

Il leader degli industriali evidenzia “forti criticità” espresse nei confronti degli interventi messi in campo dall’esecutivo e osserva: “i numerosi interventi specifici, bonus frammentati e i nuovi fondi accesi presso ogni ministero, non sono stati certo la risposta articolata ed efficace che ci aspettavamo”.