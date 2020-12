Philip Morris: nessuna stangata, aumento tassazione limitato al 5%

editato in: da

Emergono, in vista dell’approvazione della legge di Bilancio, nuovi tasselli riguardanti l’affaire Philip Morris. A meno di un mese dall’indiscrezione pubblicata da Il Riformista, che ha portato alla luce un maxi-finanziamento di 2,4 milioni di euro in consulenze (dal 2017 all’ottobre 2020) alla Casaleggio Associati da parte della multinazionale americana Philip Morris, il quotidiano torna sulla questione.

Al centro vi è la tassazione sul tabacco riscaldato quello, per capirci, usato nelle oggi diffusissime “Iqos” prodotte, appunto, dalla Philip Morris che – secondo Il Riformista – sarebbe stata abbassata dal Movimento 5 stelle proprio in cambio delle sopracitate consulenze. Vero è che il Parlamento con l’aiuto del M5s ha votato un provvedimento che abbassa al 25% le tasse sulle sigarette elettroniche producendo alla multinazionale vantaggi economici calcolati fra i 250 e 500 milioni l’anno. Una vicenda rispetto alla quale il M5s si è dichiarato “estraneo” ma che, alla luce dei fatti denunciati, ha acceso un faro sulla necessità di un rialzo della tassazione. Rialzo che, nelle attese, avrebbe dovuto seguire gli standard europei arrivando al 75% o, come soluzione di compromesso, raggiungere almeno il 50%. Dal governo arriva invece la proposta di un incremento delle accise che si limita al 5% portando nel 2021 la tassazione dal 25% al 30%, al 35% dal 2022 e al 40% al 2024. Sarebbe questo il risultato della mediazione tra le posizioni dei partiti di maggioranza e il Mef. E sul punto l’opposizione annuncia battaglia.

“Governo e maggioranza propongono un emendamento sostitutivo sul tabacco riscaldato che si limita a rivedere lo sconto di un misero 5%, passando quindi da un ribasso delle tasse dal 75% al 70%. È una misura – commenta Lorenzo Fioramonti (eletto nel M5s ed oggi nel Misto) – del tutto irrisoria che pregiudica la possibilità di creare un fondo di assistenza per i pazienti cronici, come proposto dal nostro emendamento, mancando quindi l’obiettivo sociale e di giustizia che ci eravamo prefissati e avevamo condiviso con il mondo associativo. Il privilegio fiscale garantito all’industria del tabacco riscaldato, dominato dalla multinazionale Philip Morris, non ha basi scientifiche, ma priva lo Stato di centinaia di milioni di euro l’anno, che potrebbero essere utilizzati per garantire assistenza sanitaria a tutti quei pazienti cronici dimenticati dal SSN in questa fase di pandemia. Chiedo al Governo di farci sapere da che parte sta: da quella dei cittadini più fragili o da quella delle multinazionali più ricche”. Fioramonti è tra i firmatari dell’emendamento alla manovra basato sulla proposta cavalcata dalla deputata di Leu Rossella Muroni che prevedeva di ridurre lo “sconto” dall’attuale 75% al 40%.

Critiche sono giunte anche da Fratello d’Italia. “Il governo Conte protegge la multinazionale Philip Morris a discapito dei malati gravi e resta muto alla domanda su ipotesi di conflitto d’interessi – affermano in una nota congiunta i deputati di FdI, Walter Rizzetto e Riccardo Zucconi, che hanno presentato un question time in commissione Attività produttive sui rapporti economici tra Davide Casaleggio e Philip Morris –. Il M5s vede conflitti d’interesse ovunque ma quando può spiegare le cose resta muto. Alle nostre richieste di chiarimento sui legami tra Casaleggio e Philip Morris, che secondo quanto riportato da alcuni media avrebbero condizionato l’intervento del legislatore nel settore delle sigarette elettroniche, non una parola della sottosegretaria Alessandra Todde, presente in commissione per il Mise. Appare ancora poco credibile che una grande multinazionale si rivolga alla srl di Casaleggio per delle consulenze. Ma al netto di questo, il problema si porrebbe sul potenziale indirizzamento delle decisioni politiche in Parlamento in quanto è innegabile che la Casaleggio abbia ricevuto più di 2 milioni di euro da Philip Morris. Sino ad oggi – concludono i deputati di Fratelli d’Italia – il M5s ha bocciato ogni proposta per aumentare la tassazione sulle sigarette elettroniche. Perfino quando il ricavato del maggior gettito sarebbe andato per l’assistenza domiciliare dei malati gravi non ospedalizzabili a causa della pandemia, perché immunodepressi o con malattie croniche. Di fatto, i parlamentari del M5S non consentono, ad oggi, di rimodulare le tasse nel settore neanche a tutela dei più deboli, in un grave periodo di emergenza”.

Di diverso avviso Il Fatto Quotidiano che, come già avvenuto a fine novembre, assolve il M5s scaricando la responsabilità della questione sul governo di Matteo Renzi “inauguratore – scrive il quotidiano – dello stabilimento Philip Morris vicino Bologna” e colpevole di aver fatto il primo grosso sconto alla Philip Morris dimezzando l’aliquota sul tabacco riscaldato (di cui la società con Iqos detiene il 90% del mercato), rispetto alle normali sigarette.