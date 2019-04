Petrolio Iran, stop di Trump. Prezzo alle stelle e Italia nei guai

editato in: da

La stretta decisa dall’amministrazione Trump nei confronti delle esportazioni di greggio dell’Iran sta mettendo le ali ai costi del barile, che stamani sul mercato asiatico hanno raggiunto i nuovi massimi da sei mesi. Il petrolio Wti in Asia stamani è stato scambiato a 65,84 dollari in rialzo di 29 centesimi mentre il petrolio Brent è scambiato a 74,28 dollari (+24 centesimi).

Come preannunciato, gli Stati Uniti hanno reso noto che non prorogheranno oltre la scadenza del 2 maggio le esenzioni concesse agli otto Paesi – tra cui l’Italia – autorizzati ad acquistare petrolio dall’Iran malgrado le sanzioni americane entrate in vigore a novembre. La Casa Bianca ha annunciato la decisione lunedì. “Questa decisione punta a ridurre a zero le esportazioni di petrolio, privando così il regime della sua principale fonte di reddito”. Gli otto Paesi interessati sono Cina, India, Italia, Grecia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Turchia.

Alcuni degli otto paesi in questione, con la spada di Damocle del divieto americano, avevano in realtà già ridimensionato o di fatto cancellato il loro import dalla nazione mediorientale.