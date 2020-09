PD passa all’incasso, MES più vicino: come cambia l’agenda di Governo

editato in: da

Uno scenario, quello delineato ieri dal voto alle Regionali, sul quale in pochi scommettevano. Anche tra le fila degli stessi DEM, spaventati per loro stessa ammissione, che il fortino “Toscana” potesse cadere e finire nelle mani dell’avversaria leghista Ceccardi. Con Matteo Salvini pronto a presentare il conto.

Non è andata così. E ora a passare all’incasso è il Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti che gongola per i buoni risultati ottenuti. Il MovimentoCinquestelle che pure esulta per il successo del sì al referendum sul taglio dei parlamentari, deve però fare i conti con il tracollo (l’ennesimo) a livello locale che mostrano i segni di una fragilità ormai sotto agli occhi di tutti.

Galvanizzato, invece, Zingaretti per il quale – dopo un anno in cui i grillini hanno fatto la voce forte – è arrivato l’attesa momento di avanzare qualche richiesta, in scia ad un ritrovato peso specifico destinato a ridisegnare gli equilibri nella maggioranza con i pentastellati che da martello diventano, nel giro di un pomeriggio, incudine.

Si parte da due temi cari e di strettissima attualità. L’attivazione del discusso Mes e la modifica dei decreti Sicurezza di Matteo Salvini con il Segretario che evita di forzare la mano e dribbla le domande dei giornalisti su un possibile rimpasto.

MES PIU’VICINO – La questione è destinata ad esplodere nelle prossime ore, congelata nei giorni scorsi solo in attesa dei risultati delle elezioni. Il fondo Salva-Stati da destinare alla sanità è da mesi al centro di un dibattito fra i principali soci di Governo con il Pd che mai come ora – forte del successo – è pronto a far passare la sua linea. I Cinquestelle, nettamente ridimensionati, venderanno cara la pelle ma la sensazione è che alla fine arriverà il sì. Con buona pace di Luigi Di Maio & Company.