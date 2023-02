Pagare con carta: come scegliere quella giusta per gli acquisti online e in negozio

Le carte di pagamento – prepagate, di debito e di credito – ci accompagnano costantemente durante la giornata. Le usiamo in modalità contactless per pagare nei POS, le conserviamo nei wallet digitali che abbiamo salvato sullo smartphone, le usiamo per fare acquisti online o quando siamo all’estero. Insomma, pagare con la carta è diventata ormai un’abitudine e sono tanti i vantaggi che ci fanno apprezzare la comodità di questo mezzo di pagamento.

Proprio perché le carte sono uno strumento di uso quotidiano è importante sceglierle con attenzione. Quando abbiamo bisogno di una nuova carta dovremmo analizzare vari aspetti dell’offerta delle banche, in modo da capire qual è la soluzione più adatta alle nostre necessità.

Quali sono i parametri più importanti per scegliere una carta di pagamento

I criteri da tenere in considerazione quando si deve scegliere una carta da dover usare per pagare online e nei negozi variano da persona a persona. Per chi è abituato ad acquistare soprattutto online dovrebbe avere la priorità scegliere una carta dotata di sistemi di sicurezza evoluti, che riducono il rischio di clonazione della carta o di furto di identità. Per chi fa spesso acquisti sia online sia offline può essere comodo, invece, avere la possibilità di modificare rapidamente i limiti di utilizzo della carta oppure di limitare l’operatività della stessa.

Un altro aspetto da valutare con attenzione sono i costi di gestione della carta e, in particolare, il canone richiesto per la sua sottoscrizione. Spesso le carte prepagate e quelle di debito sono concesse gratuitamente, mentre per molte carte di credito è richiesto il pagamento di un canone annuale, il cui importo dipende dalla capacità di spesa della carta e dal livello dei servizi inclusi.

Anche il circuito di pagamento a cui appartiene la carta è un aspetto da verificare, perché la carta potrà essere usata solo nei negozi che vi aderiscono. La maggior parte delle carte in circolazione appartiene ai circuiti internazionali Visa o Mastercard, ma è possibile sottoscrivere anche carte dei circuiti American Express, Diners e Cirrus/Maestro.

Nelle offerte delle banche spesso compaiono anche carte di pagamento dedicate a specifiche categorie di clientela: è il caso delle carte per la clientela business, con limiti di utilizzo più elevati, e le carte per i giovani, spesso proposte a condizioni economiche particolarmente vantaggiose.

Costi e sicurezza delle carte di credito e di debito

Il canone e le commissioni richieste per l’uso della carta di pagamento sono uno dei criteri più importanti da tenere in considerazione quando si deve scegliere quale carta sottoscrivere. Tra le tante offerte disponibili ci sono sia carte a canone zero sia carte offerte gratuitamente dalle banche a chi sottoscrive determinati prodotti finanziari.

Quando si valutano i costi bisogna ricordare che una carta a canone zero non è automaticamente la soluzione più conveniente. Per individuare la carta migliore bisogna confrontare più prodotti per verificare qual è quello che si adatta meglio alle proprie abitudini di spesa.

Il tema della sicurezza è un aspetto centrale e spesso sottovalutato. Per chi paga soprattutto online o usa la carta di frequente in Paesi esteri può essere conveniente scegliere una carta di credito o di debito che offre un servizio di protezione acquisti e/o un servizio antifrode. Questi strumenti offrono vari tipi di tutela in caso di furto di identità, di frode o di problemi con la spedizione e la ricezione dei prodotti.

Requisiti per la sottoscrizione e limiti di utilizzo

Le carte di pagamento differiscono anche per i limiti di utilizzo applicati dalle banche. In molti casi le carte di credito e di debito possono essere usate fino a una certa soglia di spesa, fissata su base giornaliera o mensile. Alcune banche offrono invece carte con operatività illimitata, purché ci siano fondi disponibili o si rimanga entro il plafond accordato.

Può anche capitare che la carta di pagamento abbia un limite per il singolo acquisto: se si ha in programma di fare acquisti di prodotti costosi è bene leggere attentamente le condizioni contrattuali applicate dalla banca per verificare che non ci siano problemi.

Infine, chi desidera sottoscrivere una carta di credito dovrà verificare i requisiti richiesti dalla banca per il rilascio. Di solito viene richiesto di essere maggiorenni e residenti in Italia e di avere un reddito minimo superiore a una determinata soglia.