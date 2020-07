Pagamenti, arriva il bancomat unico europeo

16 BANCHE PRONTE AD ADERIRE Il progetto coinvolge cinque Paesi – Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna – e 16 banche, perlopiù francesi e tedesche, tanto che l’EPI è stato etichettato come un’idea franco-tedesca. E per questo motivo snobbata da molti soggetti. Fra le banche aderenti le tedesche Commerzbank e Deutsche Bank, le francesi Société Générale e Bnp Paribas, le spagnole Bbva e Santander. L’Italia invece annovera solo Unicredit, che ha aderito di buon grado all’iniziativa, mentre Intesa Sanpaolo assieme ad UBI e Banco BPM si sono sfilate in un secondo momento. Fra gli altri Istituti aderenti figurano Bpce, Caixa, Crédit Agricole, Deutcher Sparkassen, Groupe Mutuel, Dz Bank, Ing, Kbc, Banque Postal. I LIMITI

L’idea di un bancomat unico europeo è attraente in sè, ma questo progetto sembra che sia nato con una serie di limiti, innanzitutto di carattere tecnologico. A quanto pare la tecnologia usata in Francia e Germania non è all’avanguardia ed il sistema italiano PagoBancomat garantirebbe ben più ampi vantaggi (e questa è uno dei motivi per cui diversi Istituti italiani si sono defilati).