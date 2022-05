Offerte taglia bollette: come risparmiare sul condizionatore d’estate

La riduzione del costo dell’energia elettrica nel mercato tutelato è garantita fino al 30 giugno 2022: dal 1° luglio non si sa ancora se ci saranno ulteriori riduzioni o nuovi rialzi e le previsioni attuali non possono darci risposte certe.

Per questo motivo, in vista dell’arrivo dell’estate e della consueta accensione dei condizionatori, ci sono alcune cose che si possono fare: comparare le offerte luce del mercato libero e sceglierne, consapevolmente, una.

Le promozioni luce non sono tutte uguali e nel processo di comparazione è bene tenere a mente che:

sarà possibile ottimizzare il risparmio attivando una promozione di tipo Dual Fuel ;

in questo momento, le offerte con le quali è possibile risparmiare ancor di più sono quelle che seguono l’andamento dei prezzi di mercato, e non quelle con prezzo bloccato.

Vediamo di seguito quali sono le migliori offerte luce del mercato libero tra le quali scegliere oggi.

Confronta le migliori offerte luce del mercato libero

Offerte taglia bolletta energia elettrica: migliori promozioni online

Tra le migliori offerte con le quali è possibile tagliare il costo dell’energia elettrica, ci sono quelle proposte da:

Edison , con la sua World Luce;

NeN , con la promozione Luce Special 48;

Illumia , con la tariffa Luce Flex Web;

Iren , con la proposta Irendì Luce Verde;

Pulsee , con la promozione Luce Relax Fix;

Wekiwi , con la tariffa Energia alla fonte;

A2A , con la tariffa Prezzo Chiaro;

Sorgenia, con la promozione Dual Fuel Next Energy Sunlight Luce Dual.

Analizziamo più nel dettaglio tali offerte, ricordando che la maggior parte potrà essere attivata assieme alla medesima offerta sulla componente gas, contribuendo ad abbattere il costo totale delle bollette legate alle utenze domestiche.

Risparmia attivando una promozione luce del mercato libero

Edison World Luce

Edison propone un’offerta sulla componente luce con le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato non Arera;

tariffa monoraria, quindi con prezzo fisso tutti i giorni a tutte le ore;

pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito, oppure con tradizionale bollettino cartaceo;

servizio gratuito EDISONRisolve.

Scopri di più sulle offerte di tipo Dual Fuel

NeN Luce Special 48

L’offerta luce proposta da NeN è molto particolare in quanto prevede un costo fisso mensile per un periodo di 36 mesi. In pratica, alla stregua di quello che succede quando attiviamo una promozione Internet casa e paghiamo un prezzo fisso, succederà lo stesso sulla bolletta della luce.

Questa tariffa prevede inoltre:

promozione di tipo monorario;

il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito;

le bollette digitali.

Illumia Flex Web

La promozione proposta da Illumia, con energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili, prevede:

tariffa di tipo monorario;

prezzo indicizzato non ARERA;

pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente e possibilità di ricevere la bolletta digitale, risparmiando così sui costi di invio della bolletta cartacea.

Irendì Luce Verde

Iren propone una promozione sulla componente luce con prezzo bloccato per 18 mesi, che si caratterizza per:

una tariffa di tipo monorario;

il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito;

le bollette digitali;

uno sconto del 14% sulla componente luce.

Pulsee Luce Relax Fix

Pulsee propone una tariffa luce con la quale si riceverà uno sconto diretto in bolletta pari a 50 euro e che si caratterizza per:

una tariffa di tipo monorario;

il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito;

le bollette digitali;

il prezzo bloccato per un periodo di ben 24 mesi.

In alternativa, sarà possibile optare per la promozione Pulsee Luce Relax Index, che prevede uno sconto di 70 euro in bolletta, prezzo indicizzato non ARERA e:

una tariffa di tipo monorario;

il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito;

le bollette digitali.

Wekiwi Energia alla fonte

Energia alla fonte di Wekiwi è una promozione sulla componente luce con la quale si potrà ricevere uno sconto diretto in bolletta pari a 30 euro.

Ogni mese si avrà diritto a:

una tariffa di tipo monorario;

il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente;

le bollette digitali;

il prezzo indicizzato non ARERA.

A2A Prezzo Chiaro

Prezzo Chiaro di A2A è una tariffa luce con energia al prezzo di costo con un contributo annuo. La promozione si contraddistingue per:

una tariffa di tipo monorario;

il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente (o in alternativa tramite classico bollettino postale);

le bollette digitali;

il prezzo indicizzato non ARERA.

Sorgenia Next Energy Sunlight Luce Dual

Sorgenia offre la possibilità di attivare una promozione di tipo Dual Fuel con la quale si potrà ricevere un buono Amazon e fino a 3.000 euro in bolletta grazie al programma Porta gli amici in Sorgenia.

La promozione prevede:

una tariffa di tipo monorario;

il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito;

le bollette digitali;

il prezzo indicizzato non ARERA.