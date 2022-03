Offerte per attivare un conto corrente senza canone

Un conto corrente senza canone, chiamato anche conto corrente a zero spese, è un conto nel quale non sono previste le tradizionali spese mensili di gestione. In alcuni casi, sono presenti, ma si possono azzerare nel rispetto di determinate condizioni.

Se sei alla ricerca di un conto corrente senza canone è bene che tu sappia che le soluzioni che lo prevedono coincidono quasi sempre con i conti correnti online: analizziamo di seguito alcune delle migliori offerte che si possono attivare direttamente da casa.

Conto corrente senza canone ING

ING propone un conto corrente online che, attivato entro il 31 marzo 2022, si caratterizza sia per la gratuità del costo mensile, ai per quella della carta di credito MasterCard ad esso associata.

Si tratta di un conto corrente:

100% digitale, che potrà essere aperto in pochi clic da casa e gestito direttamente da app;

sicuro: la carta di debito MasterCard che si riceverà in omaggio potrà essere bloccata in qualsiasi momento, con un semplice clic e si potrà cambiare anche il PIN della stessa;

che prevede prelievi di contante a costo zero, in Italia e in Europa, 1 modulo di assegni all’anno e bonifici SEPA gratuiti fino a 50.000 euro, sia online, sia al telefono.

Conto corrente senza canone UniCredit

UniCredit propone il conto corrente senza canone chiamato Genius: le attivazioni che avverranno entro il 27 marzo 2022, permetteranno di avere accesso alla gratuità di canone, bonifici SEPA e giroconti online.

Il conto potrà essere gestito da PC e app grazie al servizio di banca multicanale. Si riceverà anche una carta di debito internazionale – chiamata MyOne – appartenente al circuito VISA. Il costo di emissione della carta – e le sue spese di gestione – saranno azzerati.

Il conto potrà essere aperto in pochi minuti, da remoto, tramite un documento di identità in corso di validità e il possesso di una webcam o fotocamera, e un browser compatibile – che serviranno per l’identificazione. Serviranno anche un numero di telefono italiano e un indirizzo email valido.

Conto corrente senza canone N26

Tra le migliori proposte di conti corrente online a zero spese, troviamo il conto N26, banca 100% digitale, con la quale è possibile inviare, ricevere e gestire denaro direttamente dal proprio smartphone.

Al conto N26 è associata una carta di debito MasterCard trasparente, a canone zero, compatibile con Apple Pay e Google Pay, che include:

3 prelievi gratis al mese, da qualsiasi sportello in Italia e in zona euro;

prelievi gratuiti con CASH26.

In aggiunta, nel momento in cui si apre il conto corrente, sarà subito disponibile una carta virtuale gratuita che si potrà utilizzare fin da subito per fare acquisti online (anch’essa appartenente al circuito MasterCard).

Grazie al servizio MoneyBeam sarà inoltre possibile inviare bonifici istantanei agli altri utenti N26 anche senza avere le loro coordinate bancarie. Tra gli altri vantaggi di questo conto corrente online a zero spese, ci sono:

la gratuità degli addebiti diretti sul conto, a prescindere dal servizio in questione;

la possibilità di pagare bollettini postali, MAV, RAV, bollo auto e con PagoPA, direttamente dallo smartphone.

Gli acquisti online saranno protetti al protocollo 3D Secure, mentre i soldi depositati sul conto corrente dal Fondo tedesco di tutela dei depositi, fino a un massimo di 100.000 euro, nel caso in cui la banca dovesse fallire (si tratta comunque di un’ipotesi assai remota).

Conto corrente senza canone Crédit Agricole

Crédit Agricole propone un conto con canone a zero spese:

da attivare e gestire direttamente online;

al quale è associata una carta di debito a costo zero, che potrà essere collegata a Apple Pay e Google Pay per effettuare pagamenti online, o dal proprio smartphone;

che include un consulente dedicato, al quale rivolgersi anche a distanza.

La carta di debito – appartenente al circuito MasterCard, si riceverà direttamente a casa all’apertura del conto. Utilizzandola online, sarà possibile ricevere fino a 100 euro in cashback sotto forma di Buoni Regalo Amazon.it.

In particolare, si dovrà aprire il conto entro il 18 aprile 2022, utilizzando il codice promozionale AMAZON. Si riceveranno:

1 buono regalo Amazon da 25 euro, se si spendono almeno 250 euro entro 60 giorni dall’apertura;

1 buono regalo Amazon da 50 euro se, invece, si spendono almeno 500 euro entro 60 giorni dall’apertura;

1 buono regalo Amazon da 100 euro, se si spendono almeno 1.000 entro 60 giorni dall’apertura del conto.

Tra le altre caratteristiche del conto online di Crédit Agricole c’è la possibilità di poterlo gestire direttamente da app, pagando con un semplice tap, e di poter creare un salvadanaio digitale con Gimme5 di AcomeA.