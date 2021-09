Offerte luce e gas congiunte: i vantaggi delle offerte dual fuel

editato in: da

L’ultimo semestre del 2021 è stato contrassegnato da una serie di aumenti che hanno riguardato i prezzi delle offerte luce e gas del mercato tutelato, i quali subiscono delle variazioni periodiche ogni 3 mesi.

Considerato che il mercato tutelato dovrà essere abbandonato del tutto dal 1° gennaio 2023, potrebbe essere un’ottima soluzione quella di passare al mercato libero dell’energia e del gas naturale.

Le promozioni disponibili all’interno del mercato libero sono tante, quindi scegliere potrebbe non essere semplicissimo. Tuttavia, sarà possibile facilitare la ricerca con qualche informazione in più sulle offerte luce e gas, tra le quali spiccano le tariffa Dual Fuel. Vediamo insieme di seguito di cosa si tratta e come funziona la loro sottoscrizione.

Offerte Dual Fuel: di cosa si tratta

Una tariffa Dual Fuel consiste (molto semplicemente) nella sottoscrizione di una promozione sulla componente luce e di una sulla componente gas nello stesso momento, con lo stesso operatore.

Si tratta di una soluzione davvero molto conveniente sotto diversi punti di vista. Prima di tutto, dal punto di vista economico, perché si avrà diritto a prezzi che non si potrebbero ottenere nel caso di singola attivazione, o qualora si scegliessero due fornitori diversi (ovvero uno per la luce e uno per il gas).

In aggiunta, dover pagare le bollette allo stesso fornitore sarà molto conveniente sotto l’aspetto pratico, in quanto si riceverà la bolletta unificata. Le promozioni di tipo Dual Fuel potrebbero poi prevedere anche degli sconti extra nel caso di attivazione della bolletta elettronica o dei pagamenti automatici tramite domiciliazione bancaria.

Come trovare la migliore offerta di tipo Dual Fuel

Uno dei metodi più efficaci ed immediati per riuscire a individuare un’offerta di tipo Dual Fuel che permetta di risparmiare il massimo sulle bollette di luce e gas consiste nella comparazione online tra le proposte disponibili, da effettuarsi con l’utilizzo di un tool di comparazione.

Fanno parte delle offerte luce e gas più economiche del momento quelle proposte da:

Pulsee , che potranno essere attivate anche singolarmente;

Wekiwi , disponibile solo in versione Dual Fuel;

Sorgenia , che propone un’offerta luce e gas attivabile unicamente in modalità Dual Fuel;

Vivi energia, che offre una soluzione davvero molto interessante, disponibile sia in versione singola, sia in versione Dual Fuel.

Vediamo di seguito quali sono i vantaggi e i costi di ogni singola offerta citata.

Per scoprire subito i dettagli delle migliori offerte Dual Fuel online clicca qui

Offerta Zerododici luce fix e gas di Pulsee

La sottoscrizione di questa offerta luce (che si potrà attivare in modalità Dual Fuel anche sul gas) permetterebbe a una famiglia di 3 persone di risparmiare quasi 250 euro all’anno sull’energia elettrica e quasi 60 euro sul gas.

La promozione prevede uno sconto del 75% sulla luce e del 45% sul gas, una tariffa di tipo biorario e il prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi.

Offerta Energia e Gas Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi

Wekiwi propone una tariffa davvero molto conveniente, che permetterà di risparmiare parecchio sia sulla bolletta della luce sia su quella del gas. La promozione prevede una tariffa di tipo monorario, con prezzo bloccato fino a 12 mesi.

SI caratterizza, in particolare, per il meccanismo della carica mensile, con il quale sarà effettuata una stima sui propri consumi e si pagherà sulla base di tale stima. Eventuali conguagli saranno previsti soltanto sui consumi reali.

Si potranno risparmiare:

più di 130 euro sulla luce;

quasi 110 euro sul gas.

Offerta Next Energy Luce Dual di Sorgenia

La promozione proposta da Sorgenia potrà essere attivata soltanto in modalità Dual Fuel. Si tratta di un’offerta con energia al 100% rinnovabile, che potrà essere gestita interamente dall’applicazione dedicata o dal sito web.

Prevede una tariffa di tipo monorario, il prezzo bloccato e la possibilità di ricevere uno sconto fino a 3.000 euro in bolletta con il programma Porta gli amici in Sorgenia.

Si potranno risparmiare:

fino a 130 euro sulla luce;

circa 55 euro sul gas.

Offerta Viviweb Flex Luce&Gas Monorario

Rientra fra le migliori offerte Dual Fual del momento anche la promozione di Vivi energia, che si potrà attivare sia in modalità singola, sia in versione Dual Fuel.

Nel caso di attivazione di una promozione anche sulla componente gas, si riceverà un buono regalo del valore di 50 euro. La tariffa proposta da Vivi energia segue l’andamento del mercato in modo tale da offrire un prezzo sempre aggiornato.

Tra i vantaggi inclusi, si annovera la possibilità di ricevere fino a 600 euro, grazie al programma Porta gli amici in Vivi energia. Si potranno risparmiare fino a 130 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.