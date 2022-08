Offerte in fibra e FWA: confronto e offerte

Il mondo delle offerte Internet casa è in continua evoluzione: da un lato troviamo l’espansione della fibra ottica di tipo FTTH (Fiber to the Home) in luoghi che prima non erano raggiunti da tale tecnologia di rete.

Dall’altro, invece, l’avanzata delle offerte di tipo FWA (Fixed Wireless Access), le quali, grazie alla cosiddetta fibra misto wireless, possono coprire quelle zone in cui la fibra ottica non è ancora arrivata.

Qual è la promozione più conveniente in termini di costo e di servizio? Analizziamo, attraverso un’analisi di tipo comparativo, le migliori promozioni che si possono sottoscrivere oggi (anche direttamente online) al fine di fornire informazioni utili alla scelta di una nuova offerta per navigare da casa senza limiti.

Scopri le migliori offerte in fibra e FWA

Offerte Internet casa in fibra ottica: quanto costano?

La maggior parte delle offerte in fibra ottica che si possono sottoscrivere oggi in Italia possono essere attivate a meno di 30 euro al mese, con contributo di attivazione pari a zero o incluso nel costo delle rate mensili per un determinato periodo di tempo.

Prima di attivare qualsiasi promozione, a prescindere dall’operatore che è stato individuato con l’analisi di tipo comparativo, si consiglia di effettuare la verifica della copertura di rete, un semplice test da fare online, che permetterà di conoscere la reale velocità alla quale si potrà navigare nel luogo in cui si abita.

In questo modo, sarà possibile conoscere:

se si potrà navigare alla velocità della fibra ottica;

se si dovrà scegliere un’altra tipologia di offerta, come una di tipo FWA.

Confronta le migliori offerte Internet casa in fibra ottica

Valutiamo per prima cosa le promozioni in fibra ottica, con le quali viene commercializzata una velocità nominale di 1 Giga in download, che in alcuni casi può arrivare a velocità ancora superiori, come nel caso di Vodafone, che raggiunge i 2,5 Giga in download.

La promozione in fibra ottica di questo operatore, chiamata Internet Unlimited, ha un costo di 27,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese) e include Internet senza limiti, le chiamate da telefono fisso, il modem con Wi-Fi Optimizer.

I già clienti mobile Vodafone potranno attivare questa identica promozione pagando un costo di 22,90 euro al mese. Avranno in questo caso a propria disposizione Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download e il modem con Wi-Fi Optimizer.

Un gestore di telefonia fissa che in Italia ha una certa storicità è TIM. Tra le migliori offerte in fibra ottica del momento consigliamo TIM WiFi Power Smart, una promozione senza vincoli, potente e sicura, la quale prevede un costo di 29,90 euro al mese.

Al suo interno, sono inclusi:

Internet illimitati alla velocità fino a 1 Giga in download;

il modem di ultima generazione TIM HUB+;

la chiamate senza limiti da numero fisso, ma solo per le offerte che saranno attivate online;

TIM navigazione sicura.

I già clienti TIM con un’offerta mobile, potranno sottoscrivere la promozione in fibra ottica appena illustrata al costo di 24,90 euro al mese.

Offerte di tipo FWA: quale scegliere

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica, oppure vorrebbe attivare una promozione più conveniente per la seconda casa, potrà optare per una promozione di tipo FWA, come quella proposta proprio da TIM.

L’offerta in questione, chiamata Premium FWA, prevede:

un costo di 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro), scontato per i nuovi clienti TIM;

un costo di 15,90 euro al mese per coloro i quali sono già clienti di una linea fissa TIM.

Questa offerta permette di navigare fino alla velocità di 40 Mega in download e di 4 Mega in upload e di ricevere in comodato d’uso gratuito il modem di tipo FWA, che potrà essere di tipo indoor oppure outdoor a seconda dei casi. Per l’installazione della seconda tipologia di modem sarà previsto l’intervento di un tecnico TIM e si dovrà sostenere un costo di 99 euro, da pagare anche in 24 rate da 4,13 euro.

Scopri quali sono le migliori promozioni di tipo FWA

Un’altra offerta di tipo FWA che si potrebbe prendere in considerazione è quella proposta da Vodafone. Si tratta di Vodafone Casa Wireless, la quale ha un costo di 21,90 euro al mese e comprende spedizione gratuita, 1 mese di prova senza vincoli, Internet fino a 100 Mega, il modem WiFi.

Questa promozione non ha le chiamate gratuite incluse, né Internet senza limiti. Qualora si fosse interessati a questi 2 elementi, si potrebbe optare per Vodafone Casa Wireless +, offerta disponibile al costo di 26,90 euro al mese, con la quale Internet fino a 100 Mega non sarà soggetto ad alcuna limitazione e si potranno chiamare, da numero fisso, tutti i numeri fissi e mobili nazionali.