Offerte dual con lo stesso fornitore o no? Ecco come ridurre gli aumenti luce e gas

Trovare una promozione luce e gas con lo stesso operatore è, da sempre, un vantaggio, sia in termini economici, sia dal punto di vista pratico: si avrà a che fare con una sola azienda e, in molti casi, sarà anche possibile ricevere la bolletta unificata.

Le offerte Dual, in particolare quelle a prezzo indicizzato, rappresentano dunque oggi una scelta davvero conveniente: vediamo di seguito cosa fare per riuscire a trovare la soluzione migliore per le proprie esigenze di consumo.

Offerte Dual: come trovare luce e gas insieme

Il modo migliore per velocizzare la ricerca di una nuova offerta nel mercato libero – e di renderla al contempo più efficiente – consiste nell’effettuare un’analisi con un comparatore di offerte luce e gas.

Lo strumento disponibile su SOStariffe.it, per esempio, permette di conoscere quali sono le migliori offerte del momento inserendo alcuni dati relativi al proprio consumo reale.

Si tratta di:

quali elettrodomestici sono presenti in casa;

quanto è grande la propria abitazione e quanti sono i componenti del proprio nucleo familiare;

quali sono i motivi principali per i quali si utilizza il gas in casa.

Facciamo un esempio per una famiglia composta da 3 persone, che vive in una casa di 100 metri quadri: quali sono i costi medi da sostenere, tra luce e gas, e gli operatori in assoluto più convenienti.

Offerte Dual: top 5

Partiamo con la proposta dell’operatore Edison: con la sua promozione World Luce e Gas Plus permette di accedere a una tariffa con prezzo indicizzato non ARERA, e di spendere un totale di 330,92 euro al mese (3.970,99 euro all’anno).

Per quanto riguarda i prezzi, sono i seguenti:

luce: prezzo all’ingrosso + 0 €/kWh;

gas: prezzo all’ingrosso + 0 €/Smc;

prezzo fisso annuo luce 120 euro;

prezzo fisso annuo gas: 120 euro.

La promozione permette di usufruire gratis del servizio EDISONRisolve e di poter scegliere se pagare tramite bollettino postale, carta di credito o addebito diretto sul conto corrente.

Una seconda promozione luce e gas insieme, con lo stesso operatore, da prendere in considerazione è Energia e Gas alla fonte, dell’operatore Wekiwi. Prevede il prezzo indicizzato non ARERA e il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente.

Attivando luce e gas si avrà diritto a 30 euro di bonus in bolletta. Il costo da pagare sarà pari a:

luce: prezzo all’ingrosso + 0,11 €/kWh;

gas: prezzo all’ingrosso + 0,050 €/Smc;

prezzo fisso annuo luce 90 euro;

prezzo fisso annuo gas: 67 euro.

Il costo mensile sarà pari a 334,59 euro, mentre quello annuale corrisponderà a 4.015,11 euro.

L’operatore Illumia propone la promozione Luce e Gas Flex Web, con la quale l’energia è prodotta al 100% da fonti rinnovabili e, sempre in direzione della componente green, sono previsti i pagamenti tramite addebito diretto sul conto corrente.

Il costo totale mensile ammonta a 342,98 euro, dei quali 231,17 euro sono per il gas, mentre 111,81 euro sono per la componente luce.

I prezzi da sostenere sono i seguenti:

luce: prezzo all’ingrosso + 0,10 €/kWh;

gas: prezzo all’ingrosso + 0,100 €/Smc;

prezzo fisso annuo luce 120 euro;

prezzo fisso annuo gas: 108 euro.

Sorgenia permette di attivare un’offerta Dual Fuel chiamata Next Energy Sunlight Luce e Gas, con la quale si riceveranno fino a 3.000 euro di sconto in bolletta grazie al programma Porta gli amici in Sorgenia.

Si pagheranno 346,77 euro al mese, ovvero 241,90 euro per il gas e 104,83 euro per la luce che, come abbiamo ricordato, sono stati calcolati su una famiglia di 3 persone.

Il costo previsto è il seguente:

luce: prezzo all’ingrosso + 0 €/kWh;

gas: prezzo all’ingrosso + 0,250 €/Smc;

prezzo fisso annuo luce: 91 euro;

prezzo fisso annuo gas: 91 euro.

Una quinta promozione luce e gas da prendere in considerazione per risparmiare con il mercato libero è Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce e Gas, con prezzi indicizzato non ARERA e con la quale l’energia e il gas hanno lo stesso prezzo di vendita all’ingrosso.

Si tratta nello specifico di:

luce: prezzo all’ingrosso + 0 €/kWh;

gas: prezzo all’ingrosso + 0 €/Smc;

prezzo fisso annuo luce: 147 euro;

prezzo fisso annuo gas: 277 euro.

Il costo da sostenere per questa simulazione sarà pari a 349,49 euro al mese, ovvero 232,37 euro per il gas e 117,12 euro per la luce, con un totale annuo di 4.193,85 euro.