Offerte conto corrente con carta di credito: 3 offerte del 2022

La carta di credito è uno strumento di pagamento associato a un conto corrente: soluzione sicura e facile da utilizzare, richiede delle garanzie reddituali nel momento in cui viene richiesta.

Il motivo è principalmente legato alla presenza del fido e al fatto che le banche anticipano dei soldi, che devono poi essere restituiti dai clienti in un momento successivo, a saldo o a rate.

Per ottenere una carta di credito, dunque, è bene avere prima un conto corrente: analizziamo di seguito quali sono le migliori offerte di conto corrente online disponibili nel 2022 e che potranno essere sottoscritte direttamente online.

Conti correnti online con carta di credito

Tra le migliori proposte di conti correnti con carta di credito, si annoverano quelle di:

Crédit Agricole; ING Direct; Unicredit.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e punti in comune e quanto costano le carte di credito associate a ogni singolo conto corrente.

1. Conto corrente con carta di credito Crédit Agricole

Il conto corrente online di Crédit Agricole è a canone zero: include una carta MasterCard debit che permette di prelevare in tutto il mondo e fare acquisti online. È consentita la totale gestione tramite applicazione dedicata.

Tra le caratteristiche di questo conto corrente, troviamo anche:

i prelievi gratuiti pressi gli ATM Crédit Agricole;

i bonifici online gratuiti;

i bonifici SEPA allo sportello verso altre banche al costo di 2 euro;

la possibilità di effettuare bonifici istantanei, pagando lo 0.05% dell’importo del bonifico, con una commissione minima di 90 centesimi.

L’invio dell’estratto conto online è gratuito, mentre quello cartaceo ha un costo di 85 centesimi.

Per quanto riguarda, invece, le carte di pagamento, è possibile richiedere la carta di credito Nexi Classic, la quale prevede un canone annuo di 40,99 euro, e che potrà essere utilizzata per gli acquisti online, ma anche per quelli dal vivo.

La carta permette di tenere sotto controllo i propri movimenti grazie al servizio di SMS alert e la presenza della Protezione SD Secure, la quale garantisce un maggiore livello di protezione ai propri acquisti online.

2. Conto corrente con carta di credito ING Direct

ING Direct propone un conto corrente online 100% digitale, che può essere aperto in pochi clic e gestito direttamente da app. I clienti che attiveranno il modulo zero vincoli entro il 31 marzo 2022, avranno a propria disposizione un conto corrente con canone e carta di credito gratuita per 1 anno.

Saranno gratuiti anche:

i prelievi di contante in Italia e in Europa, sui quali non saranno applicate commissioni;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro, sia online sia al telefono;

1 modulo di assegni all’anno;

una carta di debito MasterCard;

una carta prepagata MasterCard.

La carta di credito associata a questo conto corrente, invece, si chiama MasterCard Gold: potrà essere richiesta gratuitamente entro il 31 marzo 2022 e attivata entro il 30 giugno. Una volta terminato il periodo promozionale di un anno, si continuerà a non pagare il canone mensile in tutti i mesi in cui si spenderanno almeno 500 euro al mese (oppure nei casi in cui si avrà attivo un piano Pagoflex).

Con il modulo Zero Vincoli, sarà possibile azzerare il costo del canone mensile anche accreditando ogni mese lo stipendio o la pensione.

3. Conto corrente con carta di credito Unicredit

I correntisti Unicredit potranno scegliere di richiedere diverse tipologie di carta di credito, come per esempio:

UniCreditCard Flexia Classic , una carta di credito a rimborso opzionale, la quale permette di scegliere tra più modalità di rimborso, disponibile nella versione in materiale biologico e compostabile;

UniCreditCard Flexia Gold , la quale si potrà utilizzare per gli acquisti importanti, in quanto dispone di un’elevata disponibilità mensile;

UniCreditCard Flexia Gold Miles & More , carta di credito che unisce i servizi offerti da Unicredit ai vantaggi di Miles & More, programma fedeltà del Gruppo Lufthansa;

UniCrediCard Flexia Giovani, una carta di credito a rimborso opzionale, dedicata ai giovani correntisti.

Per quanto riguarda il conto corrente più conveniente, si consiglia di prendere in considerazione My Genius, conto corrente online a zero spese, perfetto per chiunque fosse alla ricerca di un conto da aprire e gestire direttamente online e personalizzabile in base alle opzioni disponibili.

In merito a questo corrente, è bene sapere che:

ha un canone mensile pari a 4 euro, che sarà possibile azzerare nel caso di attivazione online ;

è prevista una carta di debito internazionale MasterCard, chiamata MyOne, a canone di emissione e gestione pari a zero;

è inclusa la gestione tramite il Servizio di Banca Multicanale e la possibilità di accreditare lo stipendio e la pensione, oltre che quella di domiciliare le bollette.