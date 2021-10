Offerte congiunte luce, gas e Internet casa: sono davvero convenienti?

Un tempo era praticamente impensabile poter attivare una fornitura di luce e gas e, al contempo, una connessione Internet casa con lo stesso fornitore. Le proposte per connettersi a Internet erano, infatti, prerogativa degli operatori di telefonia fissa.

Negli ultimi anni sono cambiate davvero tante cose: dalle prime partnership tra i provider di servizi Internet e i fornitori di luce e gas, si è infatti passati alle offerte congiunte luce, gas e Internet casa.

Nella pratica, permettono di sottoscrivere un abbonamento Internet casa e una fornitura luce e gas (si parla in questo caso di tariffa Dual Fuel), con lo stesso fornitore. Si tratta di soluzioni che convengono? Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda.

Offerte congiunte luce, gas e Internet: perché sceglierle

Com’è stato dimostrato anche in altri ambiti (ovvero le offerte combinate fisso + mobile), scegliere un pacchetto che comprenda diversi servizi è una soluzione intelligente.

I motivi sono diversi: il primo, il più ovvio, è la convenienza dal punto di vista economico. Se già un’offerta Dual Fuel rappresenta un vantaggio in termini di costi, aggiungere anche una promozione Internet casa non può fare altro che aumentarne i benefici.

Le offerte congiunte luce, gas e Internet permettono anche di godere di una convenienza dal punto di vista pratico, in quanto si riceverà una sola bolletta, dallo stesso fornitore, con tutte le voci di spesa.

Quali sono le migliori offerte congiunte luce, gas e Internet che si possono attivare oggi? Vediamo le proposte degli operatori Sorgenia e Illumia.

Offerta luce, gas e Internet di Sorgenia

Attivando un’offerta luce e gas con l’operatore Sorgenia, sarà anche possibile sottoscrivere un abbonamento a Internet, ovvero attivare la fibra di Sorgenia – l’abbonamento Internet casa si chiama Next Fiber.

La promozione ha un costo di 24,50 euro al mese e permette di navigare fino a 2,5 Giga in download e a 300 Mega in upload. L’attivazione della nuova linea è gratuita, il modem gratuito è incluso, ma è facoltativo. Si riceverà anche un Welcome gift fino a 100 euro, e fino a 250 euro di buoni Amazon.

Offerta luce, gas e Internet di Illumia

Se si sceglie, invece, di attivare una delle offerte luce e gas (insieme) di Illumia, si potrà anche sottoscrivere la promozione Internet casa chiamata Illumia Wi-Fi, la quale ha un costo di 24,90 euro al mese.

Per i primi 12 mesi, è previsto uno sconto sul costo del modem pari a 2,99 euro al mese, il prezzo bloccato per 24 mesi e il costo di attivazione scontato a 29,90 euro al mese. Si potrà navigare alla velocità massima di:

1 Giga in download;

200 Mega in upload.

Come si può notare dalle due proposte congiunte luce, gas e Internet appena descritte, il risparmio che si potrà ottenere è notevole, anche perché i costi delle offerte Internet casa descritte sono comunque bassi rispetto alla media di mercato.

Fastweb per clienti Eni gas e luce: cosa sapere

Oltre alle proposte appena citate, esistono già da tempo alcuni sconti che sono riservati ai già clienti di determinati operatori: in particolare, si sta facendo riferimento alle offerte Internet casa Fastweb per i già clienti Eni gas e luce, con le quali è possibile risparmiare molto.

Nello specifico:

nel caso di offerta Link luce e gas attiva con Eni, si riceverà uno sconto di 6 euro sulla tariffa Internet casa di Fastweb, pagando soltanto 21,95 euro al mese;

nel caso di offerta Link luce con Eni, si riceverà uno sconto di 3 euro sulla tariffa Internet casa di Fastweb, pagando soltanto 26,95 euro al mese;

nel caso di offerta Link gas attiva con Eni, si riceverà uno sconto di 3 euro sulla tariffa Internet casa di Fastweb, pagando soltanto 26,95 euro al mese.

La convenienza aumenterà ancor di più nel caso di attivazione solo online, per la quale è previsto uno sconto del 10% sulle offerte luce e gas per i primi 24 mesi, e uno sconto digitale di un ulteriore 10% per 24 mesi nel caso di bolletta digitale e addebito diretto sul proprio conto corrente.

Ricordiamo che la connessione Internet casa di Fastweb permette di navigare fino a 2,5 Giga in download e comprende:

Internet illimitato;

le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il WOW Space incluso;

l’Internet Box NeXXt;

2 mesi di Discovery+;

l’attivazione della linea;

l’amplificatore Wi-Fi Booster.