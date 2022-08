Offerte carte di credito per ampliare plafond mensile

Fonte: 123rf

Le carte di credito sono strumenti di pagamento che prevedono l’esistenza del plafond, un importo mensile che permette di sostenere anche cifre che in quel dato momento non si possiedono sul proprio conto corrente.

Se è vero che non esistono carte di credito prepagate, o carte di credito gratuite senza conto corrente, è possibile ampliare il plafond della carta di credito. Per esempio, partendo da carte di credito con fido di 3.000 euro, si potrà fare apposita richiesta alla propria banca per avere un importo mensile maggiore.

Vediamo di seguito qual è la migliore carta di credito da prendere in considerazione nell’ipotesi in cui si volesse avere un plafond più elevato rispetto a quella canonica e quali sono le sue caratteristiche.

Carte di credito online: confronta le soluzioni con plafond più alto

Ampliare plafond carta di credito: le carte American Express

Tra le migliori carte di credito che si possono sottoscrivere direttamente online, anche dal proprio conto corrente, sono le carte American Express, rinomate in tutto il mondo e delle quali sono disponibili versioni differenti.

Nelle prossime righe analizzeremo:

la carta Blu American Express;

la carta Verde American Express;

la carta oro American Express;

la carta platino American Express.

Carta Blu American Express

Carta di credito con quota gratuita ogni anno per le attivazioni che avverranno nel periodo compreso tra il 2 agosto e il 15 settembre 2022, con la caratteristica di poter ricevere un cashback dello 0,5% sugli acquisti effettuati con carta,

Il plafond di questa carta è di 5.000 euro, ma sarà possibile richiedere un eventuale aumento in caso di necessità. Garantito il pagamento contactless e la possibilità di pagare con Apple Pay, utilizzando i propri dispositivi Apple.

Grazie all’app Amex la carta Blu American Express, così come anche le altre carte di pagamento appartenenti al gruppo, potrà essere gestita direttamente dallo smartphone, il quale permetterà di gestire i movimenti ordinari da iPhone oppure Android.

Con un semplice tap, si potrà:

accedere alle offerte Amex;

presentare un Amico in modo tale da ottenere uno storno sull’estratto conto.

Carta Verde American Express

La carta Verde American Express permette di azzerare il costo del canone annuale se si spenderanno 3.600 euro ogni 12 mesi. Si caratterizza per la presenza della protezione antifrode, i pagamenti contactless e online, il programma Club Membership Rewards, con il quale si riceve 1 punto per ogni euro di spesa.

Questo programma, in pratica, premia i propri acquisti: i punti potranno essere utilizzati per richiedere i premi del catalogo, oppure per ottenere Sconti Shop with Points, grazie ai quali si potrà ridurre il saldo del conto Carta.

La carta verde non prevede una possibilità di spesa senza limiti: ogni operazione è infatti soggetta a una procedura di autorizzazione che si basa su alcuni fattori e che potrebbe anche essere negata qualora l’istituto considerasse la spesa non alla portata del cliente e della sua possibilità effettiva di restituire il plafond.

Carta Oro American Express

La carta di credito oro di American Express permette di non pagare il costo del canone annuale se si rispetta la seguente condizione: si dovranno spendere 12.000 euro ogni 12 mesi.

1.000 euro al mese è una cifra che, soprattutto nei casi in cui si avesse un mutuo o l’affitto da pagare, una macchina da mantenere e le spese canoniche di ogni giorno, si arriva a spendere anche con troppa facilità.

Tra i vantaggi di questa carta di credito, si possono citare le offerte 2×1, attraverso le quali si potranno vivere i migliori eventi a prezzi scontati con il programma my-events, oppure accedere al circuito The Space Cinema con la card 2×1.

Carta Platino American Express

Questa particolare carta di credito prevede una quota mensile di 60 euro e include i seguenti servizi:

assicurazione viaggi globale;

accesso gratuito alle lounge aeroportuali;

Fast Track in aeroporto;

fino a 120 euro di sconto con Free Now;

servizio concierge dedicato 24/7.

Si tratta di una carta in metallo con la quale si potranno ottenere fino a 850 euro di sconto per i propri viaggi.

Le condizioni per poter richiedere una carta di credito American Express sono:

avere almeno 18 anni;

essere titolari di un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA – è molto importante sapere che l’IBAN non deve corrispondere ad una Carta prepagata;

avere la residenza in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. American Express potrà richiedere prova del reddito indicato (in generale, le garanzie reddituali vengono sempre richieste per il rilascio di qualsiasi tipologia di carta di credito).