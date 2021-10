Non solo conto corrente: tutte le promozioni con benefit aggiuntivi

Oggi sono sempre di più le banche che propongono dei conti correnti con benefit aggiuntivi: considerata la sempre maggiore concorrenza, dovuta anche alla diffusione dei conti correnti online, i servizi extra diventano un modo per riuscire ad accaparrarsi sempre nuovi clienti.

Attraverso un’analisi di comparativo, sarà possibile individuare alcune delle migliori soluzioni disponibili attualmente in commercio e che è possibile sottoscrivere direttamente online, aggiudicandosi un risparmio assoluto.

Conto corrente online: quali sono i vantaggi ai quali si potrà accedere

I conti correnti online, oggi, non viaggiano più di pari passo con i conti correnti tradizionali, ma si sono dotati di una marcia in più. I motivi sono diversi e partono, per esempio, dal fatto di non doversi più recare necessariamente in banca per portare a termine semplice operazioni, quali un bonifico.

Il primo beneficio aggiuntivo è dunque costituito dall’esistenza dei servizi di Internet e mobile banking, ovvero il sito web con relativa area clienti e l’applicazione dedicata, i quali rendono la gestione del proprio conto davvero immediata e semplice.

In aggiunta, un conto corrente online si caratterizza:

quasi sempre per l’assenza del canone mensile di gestione;

in alcuni casi, per la presenza dell’imposta di bollo gratuita, che viene pagata direttamente dall’istituto di credito;

per alcuni servizi aggiuntivi, come per esempio la possibilità di fare trading online senza dover utilizzare necessariamente la piattaforma messa a disposizione da un broker esterno.

Vediamo di seguito quali sono alcune delle migliori soluzioni di conti correnti disponibili attualmente in commercio e dalle quali possono derivare enormi vantaggi.

Scopri le offerte di conti correnti online con benefici extra

Il conto corrente di ING

Il conto corrente online proposto da ING si chiama conto corrente Arancio: si tratta di una soluzione che prevede il canone annuo gratuito e una carta di debito MasterCard gratis (quindi senza costi di gestione) per il primo anno.

Oltre alla gratuità dei bonifici online e dei prelievi presso gli ATM di altre banche (si ricorda che molto spesso vengono applicate delle commissioni quando si prelevano dei soldi presso lo sportello di un’altra banca), sono previsti:

la possibilità di fare trading online;

la possibilità di pagare tramite Apple Pay e Google Pay;

il costo del singolo assegno e la commissione sul carburante gratuita;

la possibilità di richiedere una carta di credito con un canone annuale abbordabile, ovvero pari a 24 euro.

Scopri di più sul conto corrente ING

Il conto corrente Widiba

Widiba propone un conto corrente con canone gratuito per i primi 12 mesi: trattandosi di una banca 100% digitale ne offre i principali servizi, ovvero la possibilità di gestire interamente il proprio conto corrente da PC o dall’applicazione dedicata.

Anche con il conto corrente Widiba si avrà la possibilità di fare trading online, ma sono previsti anche:

i pagamenti con Google Pay;

la PEC e la firma digitale;

l’apertura del conto tramite SPID.

Si potrà inoltre richiedere l’emissione sia di una carta prepagata, disponibile al costo di 10 euro, sia due diverse tipologie di carta di credito, la prima al costo di 20 euro all’anno, la seconda al costo di 50 euro all’anno.

Clicca per saperne di più sui benefici aggiuntivi proposti da Widiba

Il conto corrente N26

N26 è una banca digitale la quale propone un conto corrente con canone annuo e imposta di bollo gratuiti, e con il quale si potrà usufruire anche di una carta di debito MasterCard che non prevede costi di emissione o mantenimento.

Tra i principali vantaggi di questo conto corrente, ci sono:

i prelievi illimitati e gratuiti, sia in Italia sia in Europa;

i pagamenti con carta in valuta estera gratuiti;

i bonifici istantanei disponibili tra gli utenti N26.

Scopri di più sulla proposta di N26

Il conto corrente Crédit Agricole online

Crédit Agricole propone un conto corrente online a zero spese, che include diversi vantaggi:

l’assenza di imposta di bollo;

una carta di debito MasterCard richiedibile online;

l’assenza di costi sia per il prelievo allo sportello, sia per i bonifici online.

Sarà anche possibile richiedere l’emissione di una carta di credito, pagando un canone annuale sicuramente più basso rispetto a diverse altre soluzioni sottoscrivibili con altre banche.

Approfitta subito di tutti i vantaggi che sono messi a disposizione da Crédit Agricole

In linea generale, quello che riesce a fare la differenza nella scelta di un conto corrente online è rappresentato dal fatto che la convenienza non sarà solo economica, ma anche pratica (e in un periodo storico ancora fortemente influenzato da una pandemia non si tratta di un fattore da sottovalutare).

Se, infatti, da un lato si potranno risparmiare i costi di operazioni quali prelievi e bonifici, dall’altro si avrà la comodità di poter gestire, in qualsiasi momento, anche la notte o durante i festivi, il proprio conto corrente, da computer, oppure direttamente dallo smartphone.