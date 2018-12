Niente ecotassa su auto piccole, Reddito di cittadinanza a fine marzo

editato in: da

Reddito di cittadinanza senza variazioni ma da fine marzo 2019, ecotassa solo per le auto extralusso e i suv e non per quelle di piccola cilindrata, taglio fino al 40% delle pensioni d’oro, conferma del deficitm all 2,04%: queste le risultanze del vertice notturno di maggiornanza per provare a scongiurare l’apertura di una procedura d’infrazione per l’Italia.

Via l’ecotassa

La misura, fortemente voluta dal Movimento Cinque Stelle, è stata introdotta nel primo passaggio parlamentare del provvedimento ed è stata da subito fortemente criticata. Con un’emendamento, firmato da tutto il gruppo leghista, si chiedeva di sopprimere la norma. L’accordo finale prevederebbe l’ecotassa solo per le auto extralusso ed i Suv, mentre sarebbe esclusa per quelle di piccola cilindrata. Il balzello, spiegano fonti del Sole 24 Ore, si applicherebbe sulle auto con emissioni di almeno 20 punti in più rispetto alla norma originaria. Saranno poi aumentate le colonnine per la ricarica elettrica. Un ecobonus fino a seimila euro per le auto non inquinanti, ibride ed elettriche.

Reddito di cittadinanza a fine marzo

Avrà un costo totale di circa 6,1 miliardi, ai quali va aggiunto un ulteriore miliardo diretto alla riforma dei centri per l’impiego. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi ribadendo che la misura, rispetto all’impostazione iniziale, resta invariata nei tempi e nella platea. La riduzione dei costi, si spiega, è dovuta al fatto che si partirà da fine marzo: i 9 miliardi iniziali erano previsti per il costo della misura per 12 mesi, quindi ipotizzando una partenza a gennaio. Inoltre, sulla base delle relazioni tecniche si prevede che il 90% degli aventi diritto – e non tutti, quindi – faccia richiesta del reddito.

Deficit al 2,04%

Le coperture per arrivare al 2,04 del deficit/Pil ci sono. Lo assicurano fonti di Palazzo Chigi secondo le quali le risorse che mancano – che ammonterebbero a circa 3 miliardi – sono state trovato, tra l’altro, nelle pieghe del bilancio dello Stato