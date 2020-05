NASpI e DIS-COLL, arriva la proroga: tutte le novità

editato in: da

Come preannunciato, nel Decreto Rilancio recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale è presente una norma pensata per i beneficiari di uno dei vari sussidi di disoccupazione erogati dall’INPS. In particolare, l’articolo 92 prevede una proroga alla scadenza della NASpI e della DIS-COLL. Ovviamente, non tutti potranno beneficiare dell’estensione, ma si tratta di una misura pensata per supportare chi si trova senza lavoro in questo periodo di crisi.

In particolare, NASpI e DIS-COLL saranno prorogate di ulteriori due mesi nel caso in cui la scadenza dell’indennità di disoccuzione fosse caduta tra il 1 marzo e il 30 aprile 2020. Si tratta, insomma, di una piccola (ma significativa) boccata d’ossigeno per tutte quelle persone che, altrimenti, si sarebbero trovate senza alcuna forma di sostentamento nel bel mezzo di una delle peggiori crisi economiche degli ultimi decenni.

Proroga scadenza NASpI e DIS-COLL: cosa dice il Decreto Rilancio

L’articolo 92 del Decreto Rilancio prevede che “Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria”.

Detto in parole semplici, i beneficiari di NASpI e DIS-COLL il cui sussidio sarebbe scaduto nel periodo a cavallo tra il 1 marzo e il 30 aprile, potranno godere di un’estensione di 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza. Se, ad esempio, un disoccupato avesse percepito la NASpI sino al 15 aprile, continuerà a ricevere il sussidio fino al 15 giugno 2020. L’importo dell’assegno di disoccupazione in questi due mesi sarà pari all’importo dell’ultima mensilità ricevuta.

Il decreto prevede però delle “clausole di esclusione”, che impediranno ad alcuni disoccupati di godere dell’estensione. Come si legge nel testo del Dl Rilancio, la proroga di due mesi della NASpI e DIS-COLL non verrà riconosciuta a coloro che hanno usufruito di altre forme di bonus o sussidi previsti nel decreto Cura Italia o nello stesso Dl Rilancio.