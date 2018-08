Mutui, Napoli a segno meno: erogato in calo del 9,5% in un anno

editato in: da

(Teleborsa) Comprare casa, ai tempi della crisi, è una vera e propria impresa in qualsiasi parte d’Italia. Comprarla a Napoli lo è ancora di più.

Lo dice l’analisi elaborata congiuntamente da Facile.it e Mutui.it – che ha preso in esame più di 2.000 richieste formulate negli scorsi 24 mesi. Cattive notizie dunque per chi ha intenzione di comprare casa nel capoluogo campano: a giugno 2018 l’importo che in media le banche hanno erogato ai mutuatari residenti nella provincia di Napoli è diminuito del 9,5% arrivando a 117.493 euro dai 129.846 di giugno 2017.

Il segno meno, però, non riguarda solo gli importi concessi, ma ha contagiato anche i Loan To Value, ovvero il dato con cui viene indicata la percentuale del valore dell’immobile finanziata dalla banca attraverso il mutuo. Rispetto al 58,63% di giugno 2017, a giugno 2018 ha perso oltre 4 punti percentuali assestandosi al 54%.

117.678 euro; il valore medio di un immobile oggetto di richiesta mutuo prima casa a Napoli è pari a poco più di 194.000 euro, cifra che equivale ad un LTV del 60,6%; anche questo in riduzione rispetto al dato del giugno 2017 quando le banche finanziavano a Napoli il 69,6% del valore della prima casa. Prendendo in esame sole domande di mutuo prima casa , la fotografia non cambia. Sempre nel mese di giugno, infatti, l'erogato medio è stato pari a