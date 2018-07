Mutui e surroghe: tornano a crescere le richieste a giugno (+3,6%...

editato in: da

(Teleborsa) Nel mese di giugno tornano a crescere le richieste di mutui e surroghe (+3,6%) contro un primo semestre dell’anno che ha visto un calo complessivo delle interrogazioni, pari al -4,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. E’ quanto si legge nel “Barometro Crif” relativo alle richieste di mutui e surroghe delle famiglie italiane.

FINALMENTE TORNA IL SEGNO + – Dopo 15 rilevazioni consecutivamente caratterizzate dal segno meno, precisa ancora Crif, la performance del mese di giugno, torna in territorio positivo.

La dinamica registrata in questa prima metà dell’anno “rimane caratterizzato dalla progressiva contrazione delle richieste di surroga dovuta al significativo restringimento del bacino di famiglie per le quali la rottamazione dei vecchi contratti potrebbe risultare ancora conveniente. In compenso si registra una buona tenuta dei nuovi mutui che stanno sostenendo la ripresa delle compravendite residenziali”, si legge nella nota.

IMPORTO MEDIO – Guardando i numeri nel dettaglio, le analisi sul primo semestre dell’anno, conclude il Barometro Crif, “mostrano anche la stabilizzazione dell’importo medio richiesto, che si assesta a 126.094 euro, con un incremento del +0,9% rispetto al corrispondente periodo del 2017. Si tratta, in pratica, del valore medio più alto delle ultime 5 rilevazioni semestrali. Relativamente al singolo mese di giugno, invece, il valore medio richiesto è risultato pari a 127.570 euro, sostanzialmente in linea con il corrispondente mese del 2017 (+0,2%) ma significativamente superiore al dato del 2016″