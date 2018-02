Morosità in bolletta: consumatori e associazioni sul piede di guerra. E arriva pure la fake news che confonde gli italiani

LA FAKE NEWS CHE CONFONDE GLI ITALIANI – Dunque, una recente notizia vera che però in queste ore si sta intrecciando con una bufala che circola via web e via WhatsApp, in merito ad un presunto addebito di 35 euro nella bolletta in arrivo ad aprile. Con tanto di invito ai consumatori non pagare decurtando, appunto, i 35 euro della discordia dalla somma che si andrà a versare. Una fake news in piena regola che rischia di diventare pericolosissima.

Ma facciamo un passo indietro.

Cosa ha stabilito l’Arera – Tutto parte in seguito all’emanazione della delibera Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) numero 50/2018 dello scorso 1° febbraio. A far chiarezza ci ha pensato Altroconsumo: “Quando un cliente non paga la bolletta elettrica non genera solo un buco nelle finanze del suo fornitore, ma provoca un danno anche al distributore che ha già anticipato di tasca sua gli oneri di sistema alla Csea e al Gse, oneri che spettano, però, al cliente. La delibera mette in piedi un meccanismo per restituire ai distributori una quota degli oneri che hanno già versato, ma che non potranno mai più incassare dai fornitori diventati insolventi perché in sofferenza economica (magari dovuta a vari motivi, tra cui la morosità dei loro clienti finali). La delibera individua quali sono questi crediti irrecuperabili (sempre e solo relativi agli oneri di sistema) ed elimina dal computo tutti quelli che in un modo o nell’altro sono stati recuperati”.

La cifra non pagata dalle società di vendita di energia elettrica ammonta, complessivamente, a circa 200 milioni di euro, che, nella singola bolletta, si trasforma, per dirla tutta, in pochi centesimi di euro.

COSA SONO GLI ONERI DI SISTEMA? – Intanto abbiamo capito che tutto ruota attorno agli “oneri di sistema”. Per individuarli basta consultare delle specifiche voci in bolletta. Nel dettaglio, delle voci: A2-A5, As, Ae, Uc4, Uc7 e Mct.

ASSOCIAZIONI E CONSUMATORI SUL PIEDE DI GUERRA – Nel frattempo, tantissime associazioni sono pronte a dare battaglia. Adusbef in testa che lo definisce senza troppi giri di parole “uno scippo con destrezza” come ci ha confermato il presidente Elio Lannutti che abbiamo raggiunto telefonicamente nelle scorse ore.