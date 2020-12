Mobilità: bonus auto, moto e bici nella Legge di Bilancio 2021

editato in: da

Con la legge di Bilancio per il 2021 proseguono gli incentivi sulla mobilità. Nel piano dell’esecutivo incentivi per acquisto di moto elettriche o ibride fino al 2026 e nuovi fondi per il bonus bici.

Incentivi moto

L’incentivo per l’acquisto di motociclette green è quello già previsto quest’anno, con un contributo del 30%, fino a un tetto di 3mila euro, sull’acquisto di moto elettriche ibride o nuove di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7 e, che sale al 40%, fino a un massimo di 4mila euro, in caso di contestuale rottamazione di un veicolo (Euro 0, 1, 2 o 3 oppure oggetto di ritargatura obbligatoria) che si possiede da almeno 12 mesi, o che sia di proprietà, sempre dal almeno 12 mesi, di un familiare convivente. Misura che la Manovra 2021 (con l’articolo 126, comma 1), proroga al 2026.

Bonus bici

Ci saranno sono nuove risorse per il buono mobilità al 60% sugli acquisti di biciclette anche a pedalata assistita, di monopattini elettrici o di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, per i residenti in città metropolitane, capoluoghi di regione e di provincia o comuni sopra i 50mila abitanti.

Le eventuali risorse non utilizzate andranno a finanziare anche nel 2021 il buono mobilità di 1.500 o 500 euro, rispettivamente per la rottamazione di auto fino a Euro 3 o di moto fino a Euro 2 o 3 a due tempi, che consente di acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, oppure biciclette, monopattini o servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

Nuovi incentivi auto

Un emendamento propone una nuova agevolazione per l’acquisto di auto elettriche di potenza fino a 150 kW, con contestuale rottamazione di un veicolo fino a Euro 4. Viene proposta una detrazione del 50% fino al 2023 e successivamente del 36% dal 2023 al 2026, con una serie di paletti relativi fra le altre cose all’ISEE dell’acquirente, e al costo della macchina che viene acquistata.

Si tratta, in generale, di misure non definitive, l’iter parlamentare della Legge di Bilancio è ancora in corso e, come di consueto, la ex Finanziaria sarà approvata ed entrerà in vigore il 1° gennaio.