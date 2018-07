Millemiglia, smentita Alitalia: “Nessuna conseguenza su miglia accumulate dai soci”

editato in: da

Alitalia fa chiarezza e smentisce in una nota “categoricamente l’articolo ‘Alitalia, si scioglie il programma MilleMiglia’ pubblicato sul Messaggero”. In particolare, la compagnia sottolinea che è “falsa e destituita di ogni fondamento” l’affermazione secondo cui “con lo scioglimento vanno in fumo 5 milioni di miglia per un controvalore di decine di milioni”.

La nota fa presente che le attuali discussioni tra Alitalia e Alitalia Loyalty (Gruppo Etihad) “riguardano esclusivamente i rapporti contrattuali tra le due società e non toccheranno minimamente i benefici per i soci del programma”. Infatti, dal primo gennaio 2019 Alitalia riporterà in casa il programma MilleMiglia e lo gestirà direttamente.

La disdetta dell’accordo con Alitalia Loyalty e la gestione del programma direttamente da parte della compagnia “non avranno alcuna conseguenza per tutti i soci MilleMiglia, per i quali il programma proseguirà senza interruzioni”.

Il Messaggero scrive, infatti, che Alitalia scioglie il contratto con le MilleMiglia, il programma di fidelizzazione dei passeggeri attivo da anni, e che nella vendita non dovrebbero essere più comprese la MilleMiglia perché i commissari straordinari non avrebbero rinnovato, dal 2019, l’accordo con Alitalia Loyalty, società facente capo per il 75% a Etihad e per il 25% alla procedura straordinaria.