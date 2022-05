Migliori tariffe luce e gas per famiglie con 4 persone: come trovarle

Il periodo di forte instabilità economica che stiamo attraversando e che incontra ogni anno un ostacolo differente da superare ha reso la ricerca delle migliori tariffe luce e gas una reale necessità.

I costi sono aumentati e le famiglie numerose sono quelle che hanno sentito di più i rincari, nonostante gli sforzi fatti dal Governo per cercare di dare una mano ai più. Come si possono trovare le offerte luce e gas più convenienti, per una famiglia con almeno 4 persone?

La risposta è rappresentata dall’analisi di tipo comparativo: ecco come funziona e quali sono le offerte luce e gas del mercato libero con le quali è possibile risparmiare di più oggi.

Confronto tariffe luce e gas: scopri di più

Tariffe luce e gas: quale conviene 2022

Cercare le tariffe luce e gas più convenienti risulta più semplice se si sceglie di utilizzare un comparatore di tariffe, come quello gratuito disponibile sul portale SOStariffe.it. Come funziona?

Ci sono due diverse possibilità:

la prima consiste nell’indicare i propri dati di consumo reale (che sono facilmente reperibili sulle bollette del proprio fornitore luce e gas);

la seconda nell’utilizzare i filtri presenti sul sito.

Per quanto riguarda le migliori tariffe luce, si dovranno indicare le persone presenti in famiglia (in questo caso, si sta ipotizzando di fare una simulazione per una famiglia di 4 persone) e gli elettrodomestici che si utilizzano in casa.

Per il gas, sarà necessario indicare:

il numero di componenti del proprio nucleo familiare; la grandezza della propria abitazione; quali sono gli utilizzi che si fanno del gas, quindi riscaldamento, acqua calda e cottura.

Vediamo di seguito quali sono, in questo momento, le tariffe luce e gas che permettono di risparmiare di più, sia nel caso in cui si passasse dal mercato tutelato al mercato libero, sia in quello in cui si fosse già nel mercato libero.

Offerte luce e gas: risparmia passando al mercato libero

Migliori offerte luce per famiglie di 4 persone

Analizziamo per prima cosa le offerte più convenienti sulla componente luce, ricordando comunque che è possibile risparmiare di più e avere anche accesso a vantaggi pratici nel caso in cui si decidesse di attivare una promozione luce e gas con lo stesso operatore.

Tra le migliori tariffe luce troviamo Illumia Luce Flex Web, la quale è disponibile a un costo di circa 58 euro al mese, con energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili. L’offerta prevede:

tariffa di tipo monorario, quindi uguale tutti i giorni a tutte le ore;

prezzo indicizzato non Arera;

pagamento tramite domiciliazione diretta sul proprio conto corrente;

possibilità di richiedere la bolletta digitale;

uno sconto di benvenuto di 20 euro.

Il fornitore NeN propone un’offerta con prezzo fisso per un periodo di 36, Luce Special 48, che viene calcolato a partire dai propri consumi reali, la quale prevede:

tariffa di tipo monorario, quindi uguale tutti i giorni a tutte le ore;

pagamento tramite domiciliazione diretta sul proprio conto corrente o su carta di credito;

la bolletta digitale;

Troviamo poi la promozione del fornitore Wekiwi, con la sua Energia alla fonte, offerta che permette di ricevere 30 euro di sconti diretto in bolletta e che si caratterizza per:

una tariffa di tipo monorario, quindi uguale tutti i giorni a tutte le ore;

il prezzo indicizzato non Arera;

il pagamento tramite domiciliazione diretta sul proprio conto corrente;

la bolletta digitale.

Un’altra tariffa luce da poter prendere in considerazione è l’offerta di Edison Energia chiamata World Luce, con la quale si potrà usufruire gratuitamente del servizio EDISONRisolve.

La promozione in questione si caratterizza per:

tariffa di tipo monorario, quindi uguale tutti i giorni a tutte le ore;

prezzo indicizzato non Arera;

pagamento tramite domiciliazione diretta sul proprio conto corrente, oppure di scegliere il tradizionale bollettino postale;

possibilità di richiedere la bolletta digitale;

Scopri le migliori tariffe luce 2022

Migliori offerte gas per famiglie di 4 persone

Se si vuole risparmiare di più ogni mese, le tariffe luce e le tariffe gas dovrebbero essere attivate con lo stesso fornitore: si parlerà in questo caso di offerta Dual Fuel. Quali sono le migliori del momento?

I corrispettivi sul gas delle offerte elencate per la luce sono:

Edison World Gas , che prevede bollette mensili da 33 euro circa;

NeN Gas Special 48 , che prevede bollette mensili a prezzo fisso per un periodo di 36 mesi;

Illumia Gas Flex ;

Wekiwi Gas alla fonte, con la quale si potranno ricevere altri 30 euro di sconto diretto in bolletta sul gas, che si affiancheranno a quelli già previsti per la luce.

Per conoscere altre promozioni che si potrebbero adattare meglio al proprio nucleo familiare e al modo in cui si utilizzano luce e gas ogni giorno, è fortemente consigliato provare a fare un’analisi comparativa in autonomia.