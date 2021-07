Migliore carta di credito di luglio 2021: come trovarla

editato in: da

Richiedere e ottenere una carta di credito, oggi, è molto più semplice rispetto al passato, soprattutto nei casi in cui si prende in considerazione l’apertura di un conto corrente online.

Nelle prossime righe saranno analizzate alcune proposte di conti correnti online che si consiglia di sottoscrivere a luglio per poter richiedere delle carte di credito a prezzi davvero molto convenienti.

Conti correnti online con carta di credito a basso costo

Quando si parla delle carte di credito, si ha la tendenza a pensare a degli strumenti di pagamento che prevedono costi molto elevati: se è vero che le carte di credito Premium possono comportare prezzi eccessivi (anche per il fatto che includono diversi servizi aggiuntivi), trovare una carta di credito a basso costo è possibile.

La soluzione più immediata ed economica consiste nell’apertura di un conto corrente online, uno strumento che, oltre a permettere di risparmiare sulla gestione quotidiana dei propri soldi, consente anche di richiedere delle carte di credito a un costo ridotto.

Di seguito saranno analizzati i conti correnti online di:

Widiba, che è una banca 100% digitale;

ING, la quale propone il conto corrente Arancio.

Scopri di più sui conti correnti online

Conto e carte di credito Widiba

Il conto corrente online di Widiba potrà essere aperto in soli 5 minuti, tramite il riconoscimento via webcam o SPID, e includerà:

una carta di debito inclusa a costo zero;

in bonifici online SEPA gratuiti;

i prelievi ATM gratuiti per importi superiori a 100 euro;

la PEC e la firma digitale;

una piattaforma di trading evoluta;

un deposito titoli incluso per i propri investimenti.

Al conto corrente Widiba è possibile associare due diverse tipologie di carta di credito, le quali si potranno richiedere se si ha un patrimonio complessivo pari a 3.000 euro oppure se si accredita uno stipendio mensile di almeno 800 euro.

Nello specifico, sarà possibile scegliere tra:

Widiba Carta Classic , che prevede un canone annuo di 20 euro, un limite di spesa mensile pari a 1.500 euro, il servizio di SMS Alert e l’estratto conto online gratuiti;

Widiba Carta Gold, per la quale è previsto un costo del canone pari a 50 euro e un plafond mensile fino a 3.000 euro.

Il conto corrente Arancio e la carta di credito MasterCard Gold

Il conto corrente online proposto da ING, ovvero il conto corrente Arancio, è 100% digitale e può essere aperto online in pochi clic. Si tratta di un conto smart, che si potrà gestire direttamente da app, e conveniente, in quanto il canone potrà essere azzerato scegliendo l’accredito dello stipendio o della pensione.

In alternativa, il conto corrente di ING avrà costo zero se si accrediteranno, ogni mese, almeno 1.000 euro. In caso contrario, il costo canonico di gestione sarebbe pari a 2 euro al mese.

Tra le caratteristiche di questo conto corrente online troviamo:

i prelievi di contante in Italia e in Europa;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro, sia online, sia al telefono;

1 modulo gratuito di assegni ogni anno;

una carta di debito MasterCard disponibile a costo zero.

Chi sceglie di attivare questo conto corrente online potrà richiedere la carta di credito MasterCard Gold, la quale prevede un costo di 2 euro al mese e un limite massimo di prelievo pari a 600 euro.

Si tratta di una carta di credito che prevede delle commissioni sul prelievo, sia in Italia sia all’estero, pari al 4%, con un minimo di 3 euro. I requisiti per l’ottenimento di questa carta di credito consistono, molto semplicemente, nell’essere titolari di conto corrente Arancio e nell’avere la residenza in Italia.

La carta di credito MasterCard Gold:

permette di personalizzare il proprio PIN e di poterlo visualizzare in qualsiasi momento dall’app e dal sito;

consente di creare dei limiti giornalieri di spesa, oppure dei limiti mensili, e di ricevere le notifiche in tempo reale;

è sicura: può essere sospesa in modo temporaneo con un semplice clic e permette di fare acquisti online in sicurezza, autorizzando i pagamenti direttamente dall’app.

Se fossi interessato a valutare altre carte di credito o una carta differente, quale una carta di debito o una prepagata (i cui costi sono in genere assenti o molto ridotti), ti consigliamo di utilizzare un comparatore di carte online, che è uno strumento gratuito con il quale potrai conoscere in pochissimo tempo tutte le soluzioni disponibili oggi.

Per esempio, tra le migliori alternative sia al conto corrente sia alla carta di credito, oggi ci sono le carte conto con IBAN, strumenti a costo zero e che presentano gran parte delle caratteristiche del conto corrente.