MES? “No grazie”: Atene, Lisbona e Madrid hanno già rifiutato

Sembra proprio che il MES continui a non convincere. Non è bastato il “cambio d’abito” e la rivisitazione in versione ultralight per convincere sulla bontà di uno strumento che non riesce a sganciarsi di dosso la pessima nomea che l’ha accompagnato negli anni.

Negli ultimi mesi, tante le rassicurazioni sul fatto che non c’è nessuna trappola in vista eppure la diffidenza resta. Ultimo a intervenire “sponsorizzando” il Mes, è stato nelle scorse ore il Direttore Klaus Regling: “L’unica condizione legata alla linea di credito anti crisi pandemica del MES sarà che il denaro fornito sia utilizzato per spese relative al settore sanitario, ai suoi costi diretti e indiretti“, e “non ci sarà nient’altro, neanche in seguito” in termini di sorveglianza finanziaria speciale; all’Italia, se deciderà di richiederlo, il prestito con scadenza a 10 anni a tassi d’interesse prossimi allo zero permetterà di risparmiare “7 miliardi di euro”.

Al cento di un serrato braccio di ferro tra Paesi del Sud e quelli del Nord Europa, alla fine il MES l’ha spuntata in scia ad un compromesso che prevede un prestito massimo del 2% del Pil da impiegare solo per le spese sanitarie dirette o indirette per il coronavirus, ma con una sospensione temporanea – seppur non regolata giuridicamente – delle condizionalità per i Paesi che ne richiedono l’attivazione.

MES NUOVO, TIMORI VECCHI – Presentato e “impacchettato” per bene, il MES non sembra riscuotere, almeno per ora, l’atteso successo con Spagna, Portogallo e Grecia che hanno già declinato “l’invito”. Allo stato attuale, i governi del blocco meridionale Ue – di cui fa parte anche il nostro Paese – ritengono che non ci siano le condizioni per ricorrere alla nuova linea di credito messa a punto dal Fondo Salva-Stati per affrontare l’emergenza sanitaria.

IL CASO GRECIA – Impossibile, quando si parla di Mes, non tirare in ballo la Grecia che ha fatto sapere di non essere interessata. Visto il rapporto di certo non amorevole con lo strumento, come dargli torto.

Sulla linea del no, saldamente anche Madrid ha fatto sapere che al momento non farà ricorso fondo guidato dal tedesco Klaus Regling. Nelle scorse ore, anche il governo di Lisbona ha escluso la possibilità di ricorrere al Mes.

CHE FARA’ L’ITALIA? – In casa nostra prosegue il dibattito. Il Pd apre mentre il M5S è decisamente meno possibilista. Le opposizioni, Lega e Fratelli d’Italia in particolare, promettono battaglia.

OCCHIO ALLA TRAPPOLA – “Il Mes non è un regalo, sono soldi dati in prestito, da restituire a precise condizioni scelte a Bruxelles e non in Italia. La Lega, insieme a tanti economisti italiani, continua a ritenere quella del Mes una strada pericolosa e priva di certezze”, tuona il Segretario della Lega Matteo Salvini.