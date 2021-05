Mercato due ruote accelera, boom nel 2021

Mercato nuovo e usato di auto e moto duramente colpiti dalla pandemia nel 2020, con le vendite nei mesi di marzo e aprile quasi azzerate. 2021 in salita per l’auto che, ha registrato cali marcati rispetto al primo quadrimestre 2019.

DUE RUOTE, BOOM NEL 2021

Praticamente opposto l’andamento del comparto moto, che (anche in scia al nuovo concetto di mobilità ridisegnato in questi mesi dalla pandemia) riparte veloce e segna un +10,2% sulle immatricolazioni e un +20,4% sui passaggi di proprietà rispetto ad analogo periodo del 2019. E’ quanto rileva l’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it sottolineando che il dato evidenzia come i consumatori, anche per i timori legati al Covid-19, abbiano trovato nelle due ruote un sostituto ai trasporti pubblici, che consenta di spostarsi agilmente, soprattutto nei grandi centri urbani.