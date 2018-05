Ecco come Meghan Markle ha risollevato le sorti dell’industria fashion

editato in: da

Può un outfit trainare un’intera economia? Sì, se i vestiti sono indossati dalla futura moglie del principe Harry, Meghan Markle.

Si può risparmiare su tutto, ma c’è chi ama concedersi ogni tanto un piccolo strappo alla regola e regalarsi uno splendido capo firmato. Pensate cosa dovesse succedere se milioni di persone comprassero – nello stesso momento – il medesimo vestito. In ogni parte del mondo. Sarebbe il sogno di molte aziende che operano nel settore della moda. E, ad alcune di loro, incredibilmente è successo proprio questo. Il motivo si chiama Meghan Markle. Da quando l’attrice ha annunciato il suo matrimonio con il principe Harry è stata perennemente sotto i riflettori: sia lei sia i suoi outfit. E alcune cose che sono successe hanno davvero dell’incredibile.

La mattina del primo dicembre 2017, lo staff della casa di moda canadese Mackage si è svegliato con una bella sorpresa: il maxi cappotto militare doppio petto era incredibilmente andato sold out durante la notte. E non stiamo parlando di un solo negozio, ma di tutti quelli presenti in venti Stati e in tre diversi continenti. Il motivo? Sempre Meghan Markle, ovviamente. La fidanzata del principe Harry lo aveva indossato appena cinque ore prima durante un’apparizione pubblica con il figlio di Lady Diana a Nottingham. E, appena venti minuti dopo, milioni di persone in tutto il mondo hanno deciso che volevano quel cappotto. La stessa cosa è successa con gli abiti indossati durante l’annuncio del fidanzamento. Parliamo, in termini economici, di milioni di sterline.

È stato stimato da alcuni economisti che le scelte in fatto di look di Meghan Markle avranno un impatto incredibile sull’industria fashion. Alcuni marchi hanno registrato un incremento del 300% nelle vendite dei propri vestiti dopo che erano stati indossati anche dall’ex attrice. Parlando in termini numerici, i benefit economici in questo settore si aggireranno intorno ai 150 milioni di sterline. E ci stiamo riferendo solo al 2018.

E a maggio ci sarà anche l’evento dell’anno: il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle. Grazie alla vendita di gadget, cibo, champagne e all’arrivo di turisti a Londra, nelle casse del Regno Unito dovrebbero entrare circa un bilione di sterline. Un risultato niente male per lo Stato inglese.