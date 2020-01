Manovra, bonus e incentivi per le famiglie: dai seggiolini agli asili nido, le novità

editato in: da

In tempo di crisi, si sa, riuscire a far quadrare i conti è una impresa quasi impossibile. Portafoglio in debito d’ossigeno, tra scadenze e pagamenti da onorare, per una bella fetta di famiglie che aspettano con ansia e interesse misure e interventi pensati dall’esecutivo con lo scopo di venire in aiuto di quanti sono in difficoltà.

Parola magica? Bonus. Come sempre, anche la Legge di Bilancio 2020 porta in “dote” un ricco ventaglio di conferme e novità, vediamo le principali.

Bonus Asili Nido – Previsto un contributo variabile a seconda dell’Isee, l’indicatore che definisce lo status economico di una famiglia. Già presente in passato, è stato modificato con nuove fasce Isee: un massimo di 3mila euro per i nuclei con Isee fino a 25mila euro; fino a 2.500 euro per un indicatore compreso tra 25 e 40mila euro. Potrà accedervi anche la platea di famiglie con Isee superiore, ricevendo però massimo di 1.500 euro.

Bonus bebè – Viene concesso a tutti i nati e adottati nel 2020. Anche in questo caso, la misura è stata rivista: fino allo scorso anno, infatti, erano escluse le famiglie con Isee oltre i 25mila euro, requisito economico che è stato rimosso. E’ diventato, dunque, un contributo trasversale, variabile però in base al reddito. L’assegno, infatti, è di 1920 euro per le famiglie con figli minorenni ed un Isee sotto i 7mila euro; scende a 1440 euro per Isee tra i 7 e i 40mila euro e a 960 euro per chi supera questa soglia.

Bonus latte e seggiolino – Sono le due misure al debutto. Il primo consiste in un contributo annuo di 400 euro mentre il bonus seggiolino è legato al provvedimento che ha introdotto (da marzo) l’obbligo del dispositivo: l’importo previsto è di 30 euro.