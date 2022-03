Mai più bollette gas gonfiate nel 2022: come risparmiare ora per il prossimo inverno

Come si risparmia sulle bollette del gas, che hanno già subito diversi incrementi nel corso degli ultimi mesi? Pensando in anticipo all’arrivo dell’inverno, è possibile iniziare a farlo fin da subito.

Come? Passando al mercato libero e scegliendo, in modo intelligente e oculato, tra le tante offerte che è possibile attivare in questo settore. Il modo migliore per trovare il gestore gas più conveniente, consiste nell’analisi comparativa tra le offerte in vigore.

Oggi si consiglia di:

scegliere una promozione a prezzo bloccato;

attivare una tariffa di tipo Dual Fuel.

Ecco quali sono alcune delle migliori offerte gas del mercato libero nel 2022: sono state individuate con il comparatore di SOStariffe.it, effettuando una simulazione con la quale è possibile conoscere quanto si può risparmiare rispetto ai prezzi del mercati tutelato.

In particolare, la simulazione è stata effettuata:

su una famiglia di 3 persone;

che vive in una casa di 80 metri quadri;

che utilizza il gas per l’acqua calda, la cottura e il riscaldamento.

Edison World Gas

La promozione gas proposta da Edison permette, alla famiglia di 3 persone utilizzata per questa analisi, di risparmiare circa 280 euro all’anno rispetto al prezzo previsto in Maggior tutela.

Tra i vantaggi inclusi, ci sono:

il servizio EDISONRisolve gratuito;

uno sconto di 50 euro per 12 mesi in bolletta.

Sarà anche possibile attivare questa offerta in modalità Dual Fuel, ovvero scegliendo anche la promozione Edison World Luce.

Prezzo Chiaro A2A Gas

A2A energia propone una promozione sulla componente gas con la quale risparmiare fino a 355 euro all’anno: si tratta, in questo momento, della tariffe più economica tra tutte.

Tra i vantaggi, possono essere ricordati:

il fatto che un anno di contributo sarà pagato da A2A;

il gas venduto al prezzo di costo;

la ricezione di una carta regalo Apple store.

La promozione potrà anche essere sottoscritta in modalità Dual Fuel, assieme alla promozione A2A Prezzo Chiaro Luce.

Next Energy Sunlight Gas Dual

Sorgenia propone una tariffa Dual Fuel, con la quale ricevere fin da subito un buono Amazon del valore di 100 euro. La promozione in questione si caratterizza per:

un risparmio annuale rispetto al prezzo del mercato tutelato pari a circa 350 euro;

il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito;

la bolletta digitale e la totale gestione online, tramite sito web o applicazione dedicata.

In aggiunta, si avrà anche la possibilità di ricevere uno sconto in bolletta fino a 3.000 euro, grazie al programma Porta gli amici in Sorgenia.

Illumia Gas Flex

L’offerta gas di Illumia permette di risparmiare fino a 345 euro all’anno e prevede uno sconto fedeltà pari a 24 euro.

La promozione:

potrà essere pagata tramite addebito diretto sul proprio conto corrente;

non prevede alcun deposito cauzionale;

si caratterizza per il gas al prezzo di costo senza contributo annuo.

Pulsee Gas Flex Index

Questa offerta gas dell’operatore Pulsee presente i seguenti vantaggi:

l’addebito diretto sul conto corrente o su carta di credito;

un risparmio fino a 310 euro all’anno rispetto al mercato tutelato;

la totale gestione online della fornitura (che è un’offerta in esclusiva);

il prezzo della componente gas variabile mese per mese: potrebbe essere utile nella speranza che nei prossimi mesi ci sia un abbattimento del costo del gas (plausibile nel periodo estivo, quando la domanda decresce).

Iren 10 per Tre Gas Variabile

Anche Iren offre una tariffa gas a prezzo variabile ogni 3 mesi (un po’ come Arera), ma a un costo più contenuto: sarà infatti possibile risparmiare fino a 213 euro rispetto alla Maggior tutela.

La promozione permette di ricevere anche un bonus di 30 euro, che viene suddiviso in 3 accrediti di pari importo (quindi pari a 30 euro ciascuno).

E.ON ValoreMercato Gas

La promozione proposta dall’operatore E.ON sulla componente has prevede:

il pagamento tramite addebito diretto sul proprio conto corrente, che è anche molto comodo;

la materia prima gas al prezzo di mercato;

un risparmio annuo fino a 210 euro rispetto al mercato tutelato e l’assenza di costi di attivazione.

VIVIweb Flex LuceGas

La promozione gas proposta da VIVI energia permette di ricevere un buono di 50 euro in caso di attivazione in modalità Dual Fuel.

L’offerta gas comprende:

un risparmio di circa 165 euro rispetto al mercato tutelato;

il fatto che la tariffa segua l’andamento dei prezzi di mercato;

la possibilità di ottenere fino a 600 euro grazie al programma Porta gli amici in VIVI energia.