Macron, manovra in deficit e taglio fiscale. Di Maio: “Facciamolo anche noi”

In preoccupante calo di popolarità, il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di varare una manovra finanziaria ben lontana da quelle che sono le raccomandazioni dell’Unione europea. Con l’obiettivo di dare impulso all’economia e creare più posti di lavoro, il governo prevede per il 2019 di ridurre la pressione fiscale di 24,8 miliardi di euro. Per finanziare la misura, il deficit pubblico del Paese dovrebbe aumentare dal 2,6% del Pil di quest’anno al 2,8%, rimanendo comunque sotto alla soglia del 3%.

Non sono mancate le reazioni da parte del governo italiano, che vorrebbe avere la medesima libertà di movimento sebbene, rispetto ai francesi, siamo gravati da un debito pubblico ben maggiore, il secondo più grosso d’Eurozona a un livello superiore al 130% del Pil. “La Francia per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8%. Siamo un Paese sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini. In Italia come in Francia”, ha scritto su Twitter il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio.

In settimana l’esecutivo guidato da M5S e Lega è chiamato a presentare al parlamento la bozza del testo della legge di bilancio per il 2019. Entro metà ottobre il testo deve arrivare a Bruxelles, dove le autorità europee ne valuteranno i contenuti.

