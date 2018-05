Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi Martedì 8 Maggio 2018: numeri e combinazione vincente

editato in: da

Come ogni martedì tornano anche oggi le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. La sestina vincente del Superenalotto è formata dai numeri: 17 18 41 57 58 75, il Jolly è il 83, mentre il Superstar è il 52. L’estrazione di questa sera non ha portato a nessun 6 o 5+. Le vincite immediate sono state 12.526 per un totale di 313.150,00 euro. Il jackpot sale a quota 32.400.000,00.

Lotto, numeri estratti sulle ruote:

BARI 60 62 87 20 52

CAGLIARI 2 33 82 35 51

FIRENZE 85 72 28 87 8

GENOVA 87 38 31 85 4

MILANO 57 32 67 38 23

NAPOLI 62 54 79 26 59

PALERMO 58 44 38 66 23

ROMA 90 53 37 14 74

TORINO 42 19 5 10 32

VENEZIA 67 78 70 72 41

NAZIONALE 9 86 4 85 65

10eLotto, i numeri vincenti:

2 19 32 33 38 42 44 53 54 57

58 60 62 67 72 78 82 85 87 90

Numero oro: 60

Doppio oro: 60 e 62

Superenalotto, i numeri vincenti:

17 18 41 57 58 75

Jolly: 83

Superstar: 52

Superenalotto, le quote

Punti 6: nessuno

Punti 5+: nessuno

Punti 5: 2 totalizzano 85.090,39 euro

Punti 4: 371 totalizzano 480,92 euro

Punti 3: 16.060 totalizzano 32,80 euro

Punti 2: 290.027 totalizzano 5,58 euro

Superstar

Punti 6SB: nessuno

Punti 5+SB: nessuno

Punti 5SS: nessuno

Punti 4SS: 1 totalizzano 48.092,00 euro

Punti 3SS: 75 totalizzano 3.280,00 euro

Punti 2SS: 1.346 totalizzano 100,00 euro

Punti 1SS: 9.705 totalizzano 10,00 euro

Punti 0SS: 21.705 totalizzano 5,00 euro