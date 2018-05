Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi Giovedì 10 Maggio 2018: numeri e combinazione vincente

editato in: da

Come ogni giovedì tornano anche oggi le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. La precedente estrazione, avvenuta l’8 maggio, aveva portato a 12.526 vincite immediate per un totale di 313.150,00 euro, ma senza nessun 6 o 5+. Nell’estrazione di oggi il jackpot è a quota 32.400.000,00.

La combinazione vincente del Superenalotto è: 41 62 77 79 81 84. Il numero Jolly è il 60, il Superstar è il 55. Il Jackpot è di 32 milioni e 400 mila euro.

Lotto, numeri estratti sulle ruote:

BARI 87 52 54 44 62

CAGLIARI 61 35 60 43 58

FIRENZE 89 73 24 83 90

GENOVA 72 88 70 43 16

MILANO 10 28 21 72 49

NAPOLI 28 12 48 62 81

PALERMO 3 40 69 86 35

ROMA 35 32 70 5 14

TORINO 68 63 85 49 14

VENEZIA 50 87 42 8 90

NAZIONALE 59 42 80 53 44

10eLotto, i numeri vincenti:

3 10 12 24 28 32 35 40 50 52

54 60 61 63 68 72 73 87 88 89

Numero oro 87

Doppio oro 87 52

Superenalotto, i numeri vincenti:

41 62 77 79 81 84

Jolly: 60

Superstar: 55