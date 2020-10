Lotteria scontrini: ok Garante, premi al via da gennaio

editato in: da

Se ne parla ormai da più di due anni, ma alla fine la lotteria degli scontrini si farà, ancor più ora che c’è il via libera definitivo del Garante per la privacy.

Secondo il parere del Garante, infatti, la lotteria degli scontrini rispetta le norme del GDPR (il regolamento europeo sulla privacy): sono conformi alle norme sul trattamento dati anche gli aspetti che potevano presentare le maggiori criticità, come le procedure di autenticazione, la modalità di comunicazione e attribuzione delle vincite agli esercenti, il ruolo di soggetti esterni eventualmente coinvolti nella comunicazione e nel pagamento dei premi, la documentazione da presentare per attestare che il pagamento sia avvenuto attraverso strumenti elettronici.

Dunque dal 1° gennaio 2021 i contribuenti persone fisiche parteciperanno a un’estrazione a premi facendo acquisti.

Nel corso dell’istruttoria sono state presentate due valutazioni di impatto e approfonditi tutti gli aspetti critici sul fronte trattamento dati, in particolare l’autenticazione per l’accesso all’area del “Portale lotteria” da parte degli esercenti e l’individuazione di loro intermediari.

Ogni scontrino genera automaticamente un numero di biglietti che dipende dalla cifra spesa. Prevede estrazioni settimanali e mensili (sempre di giovedì). Le estrazioni ordinarie riguardano tutti gli acquisti, quelle speciali (zero contanti) i pagamenti effettuati con mezzi elettronici, con premi anche per il negoziante.

Il riferimento normativo è la legge 232/2016: nel momento in cui si effettua un acquisto in negozio, comunicando il proprio codice lotteria (emesso da apposito Portale in base a specifiche regole tecniche individuate da provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate), l’esercente invia i dati delle singole operazioni senza poter rifiutare il codice lotteria (nel caso, l’acquirente ha diritto a effettuare specifica segnalazione all’interno del portale Lotteria). Chi paga con strumenti digitali, partecipa a un’ulteriore estrazione di premi speciali.