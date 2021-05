Lotteria degli scontrini, quand’è l’estrazione di maggio e quanto si vince

editato in: da

Sarà il prossimo giovedì 13 maggio la nuova estrazione della lotteria degli scontrini, il terzo appuntamento con la fortuna della lotteria gratuita collegata al programma del Governo Italia Cashless per incentivare l’uso di carte di credito, bancomat e app (ma non tutti gli acquisti sono validi, qui trovate l’elenco di quelli esclusi).

All’estrazione di maggio parteciperanno gli scontrini registrati tra l’1 e il 30 aprile. Ricordiamo che per l’estrazione della lotteria non fa fede il momento dell’acquisto, ma quello della registrazione dello scontrino, ossia il momento in cui lo scontrino elettronico viene trasmesso dal registratore di cassa all’Agenzia delle Entrate.

La Lotteria degli scontrini è completamente gratuita perché collegata ai nostri normali acquisti cashless che producono “biglietti virtuali” (un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro).

Lotteria degli scontrini, terza estrazione il 13 maggio

Tutte le estrazioni mensili avvengono il secondo giovedì del mese, dunque la terza è il 13 maggio. Possono partecipare alla terza estrazione coloro che hanno effettuato acquisti e vendite cashless nel mese di aprile. I fortunati potranno vincere fino a 100mila euro.

L’estrazione mensile della lotteria degli scontrini prevede infatti:

10 premi da 100 mila euro per chi effettua gli acquisti;

10 premi da 20 mila euro per gli esercenti delle attività commerciali.

Ricordiamo che la prima estrazione mensile è avvenuta l’11 marzo, mentre la seconda è stata l’8 aprile.

Lotteria degli scontrini, come scoprire chi ha vinto

Dopo l’estrazione i tagliandi vincenti saranno pubblicati sul sito della Lotteria degli Scontrini. Poi le comunicazioni della vincita saranno inviate direttamente alle persone tramite PEC o raccomandata AR.

Nella home page dell’area pubblica del portale lotteria al termine di ogni estrazione si potrà visualizzare lo scontrino cui corrisponde il biglietto estratto per ogni premio in palio. Se si è registrati all’area riservata del portale si troverà, in caso di vincita, un messaggio che rimarrà visibile fino al momento di ritiro del premio o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamarlo.

Lotteria degli scontrini: il calendario delle estrazioni mensili

I prossimi appuntamenti saranno i seguenti:

10 giugno;

8 luglio;

12 agosto;

9 settembre;

14 ottobre;

11 novembre;

9 dicembre.

Lotteria degli scontrini: quando iniziano le estrazioni mensili

Il 10 giugno inizieranno anche le estrazioni settimanali. In quella data saranno presi in considerazione solo gli acquisti effettuati dal 31 maggio al 6 giugno 2021 entro le 23.59, e progressivamente ogni giovedì saranno estratti 15 scontrini emessi dal lunedì alla domenica che precedono il concorso.

I premi settimanali della lotteria degli scontrini sono i seguenti:

15 premi da 25 mila euro per chi effettua gli acquisti;

15 premi da 5 mila euro per gli esercenti delle attività commerciali.

Lotteria degli scontrini: i premi milionari dell’estrazione annuale

L’estrazione più attesa è invece quella annuale, che avverrà all’inizio del 2022, in una data che ancora non è stata stabilita. In gioco ci saranno tutti gli scontrini emessi durante il 2021, con premi milionari per due fortunati cittadini, un cliente e il proprietario del locale dove ha effettuato un acquisto.

I premi annuali della lotteria degli scontrini sono i seguenti: