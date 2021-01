Lotteria degli scontrini, nuove regole per premi ed estrazioni

editato in: da

Dopo vari rinvii, di cui l’ultimo quello del 1° gennaio chiesto a gran voce dagli esercenti che chiedevano più tempo per adeguarsi, non è ancora stata ufficializzata la data di inizio della lotteria degli scontrini.

Il decreto Milleproroghe ha affidato la scelta della data definitiva a un provvedimento a doppia firma dei vertici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate. Chi vende avrà così qualche settimana in più per adeguare il software del registratore di cassa telematico e chi compra avrà più possibilità di partecipare alla lotteria.

Intanto, sono arrivate alcune novità sulla lotteria degli scontrini, che riguardano sia il sistema a premi – che ora è articolato in maniera diversa – che le modalità di pagamento con le quali è possibile ottenere biglietti virtuali.

Lotteria degli scontrini: valgono solo gli acquisti cashless

Una delle novità è che i biglietti virtuali per partecipare alla lotteria si otterranno solo per gli acquisti pagati con metodi di pagamento elettronici, e non con il contante.

Non saranno validi gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale. Nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).

Lotteria degli scontrini, come cambiano i premi

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica la vincita tramite PEC o raccomandata AR garantendo in ogni momento la riservatezza dell’identità del vincitore e segnalando l’obbligo di recarsi – entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione – presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Lì va effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento. Il pagamento viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

Lo scontrino vincente premia sia chi compra sia chi vende. I premi sono così articolati:

premi annuali:

1 premio da € 5.000.000 ogni anno per chi compra

1 premio da € 1.000.000 ogni anno per chi vende

1 premio da € 5.000.000 ogni anno per chi compra 1 premio da € 1.000.000 ogni anno per chi vende premi mensili:

10 premi da € 100.000 ogni mese per chi compra

10 premi da € 20.000 ogni mese per chi vende

10 premi da € 100.000 ogni mese per chi compra 10 premi da € 20.000 ogni mese per chi vende settimanali

15 premi da € 25.000 ogni settimana per chi compra

15 premi da € 5.000 ogni settimana per chi vende

I premi non saranno più reclamabili trascorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati nel termine previsto, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.

Come si partecipa alla lotteria degli scontrini

Per partecipare alla lotteria basta procurarsi il codice lotteria e mostrarlo all’esercente al momento dell’acquisto (occorre registrarsi sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it ).

La lotteria è direttamente collegata agli acquisti: basta essere maggiorenni, residenti in Italia e mostrare il proprio codice all’esercente al momento del pagamento. L’esercente leggerà il codice lotteria tramite un lettore ottico collegato al registratore telematico e trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate.

Per ogni euro speso, fino ad un massimo di 1000, si otterrà un biglietto virtuale. 10 scontrini possono quindi far ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via.

Attenzione: se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.