Londra Atp Finals 2019: il ricco Montepremi che incassa il vincitore (e la riserva)

editato in: da

L’atteso appuntamento con il torneo di tennis Londra Atp Finals 2019 è alle porte. Per gli atleti non c’è solo la possibilità di salire agli onori delle cronache sportive, ma avranno anche l’opportunità di intascare una cospicua fetta del montepremi pari a 9 milioni di euro.

Dal vincitore alla riserva, il bottino è ricco e a contenderselo sono otto tennisti di fama internazionale:

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Roger Federer

Danil Medvedev

Dominic Thiem

Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev

Matteo Berrettini

L’importante è partecipare, si dice. E tanto basta per aggiudicarsi un premio di partecipazione che è 192.092 euro. Venire a fare la riserva in attesa che qualche giocatore possa dare forfait vale ben 103.640 euro. Ogni vittoria nel Round Robin permette di aggiudicarsi 192.092 euro. Il finalista si porta a casa 587.000 euro. Il vincitore sale sul gradino più alto del podio con in tasca un assegno da 1.209.738 euro. Se poi dovesse essere imbattuto la sua fortuna ammonterebbe a 2.565.110 euro.

Premi che sono sicuramente maggiori di quelli che si sono aggiudicati i giovani Under 21 degli ATP NextGen in corso dal 6 al 10 novembre a Milano, ma di gran lunga inferiore al torneo più ricco del tennis che è lo Us Open.

Gli Atp Finals 2019 di Londra si terranno alla celebre O2 Arena dal 10 al 17 novembre. L’Italia fa il tifo per Matteo Berrettini, che è il meno accreditato dai bookmakers. Sarà perché nel girone iniziale se la dovrà vedere con Roger Federer e Novak Djokovic (il favorito) oltre a Dominic Thiem. A tenere tutti con il fiato sospeso al momento è Rafa Nadal alle prese con un infortunio.

Ma Gli ATP di Londra prevedono anche la versione in doppio. In questo caso i premi sono ridotti ma non trascurabili. Il cachet di partecipazione è consistente: 92.025 euro. Per le riserve, il compenso è di 35.738 euro. Lo stesso importo se lo aggiudicano gli atleti che gareggiano per ogni Round Robin vinto. Arrivare in finale vale un premio da 94.706 euro. Vincere vale ben 182.264 euro. I campioni imbattuti si portano a casa la coppa e 476.211 euro.

Il torneo Atp Finals 2019 di Londra è diventato ormai un appuntamento fisso per giocatori e appassionati del tennis. Questa è la sua 50° edizione per il torneo singolo, la 44° per il doppio.