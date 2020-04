Liquidità Imprese: FAQ e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

editato in: da

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare applicativa sulle novità fiscali contenute nel decreto Liquidità imprese, con le istruzioni e i chiarimenti sui singoli aspetti delle norme, gli esempi e le FAQ che rispondono ai dubbi più frequenti.

il Fisco si attrezza altresì per facilitare i contribuenti nell’applicazione di tutte le novità introdotte dalle diverse norme sull’emergenza Coronavirus, istituendo una sezione dedicata sul proprio portale. Da un’unica pagina è possibile accedere alle circolare applicativa delle varie norme, ai vademecum e alle guide, alle procedure semplificate previste dalla stessa Agenzia entrate per accedere ai servizi fiscali in questo periodo di emergenza Coronavirus, alle risposte ai quesiti e ai nuovi codici tributo.

La circolare

La circolare 9/E è del 13 aprile, e contiene le istruzioni sulle novità fiscali del dl 23/2020, il decreto Liquidità Imprese. E’ divisa in capitoli, relativi alle diverse norme, per ognuno dei quali sono specificati il riferimento normativo, l’ambito applicativo, e le risposte ai quesiti.

Il sito delle piccole-medie imprese pmi.it ne ha riassunto i punti principali: