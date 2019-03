Lega, ecco dove vanno a finire i contributi mensili

editato in: da

Il ministro dell’Interno e leader leghista Matteo Salvini ha sdoppiato in due il suo partito, creando due formazioni parallele con statuti e simboli diversi. A Nord è ancora Lega Nord, casa lombarda per militanti e irriducibili del credo padano. Da Roma in giù è Lega per Salvini Premier, finora soggetto affiancato al vecchio simbolo del movimento fondato da Umberto Bossi, che presto dovrà camminare sulle proprie gambe. Una scelta precisa – quella di sdoppiarsi – che sembra avere riscontro anche a livello economico.

CONTRIBUTI INCASSATI – Spulciando sui siti della vecchia Lega e di Salvini premier, gli “elenchi dei contributi” incassati dal partito e ricevuti da persone fisiche, deputati, senatori e società a partire dal 31 gennaio scorso, secondo quanto previsto dalle nuove norme della cosiddetta legge spazza-corrotti sulla trasparenza dei finanziamenti ai movimenti politici, si scopre che alcuni parlamentari preferiscono pagare la quota dovuta alla Lega mensilmente (3mila euro) ed eventuali arretrati alla Lega Nord, mentre altri versano alla Lega per Salvini premier.

Bisogna distinguere tra gli importi ricevuti dal movimento guidato da Salvini come Lega Nord (meno di 11mila euro) e quelli ottenuti come Lega per Salvini premier (oltre 52mila euro).

LEGA NORD – Nel caso della Lega Nord, su 181 parlamentari in 4 hanno versato le quote dovute (tremila euro al mese più arretrati): si tratta del numero due di via Bellerio Giancarlo Giorgetti (3mila euro in due tranche, 1155 e 1845 euro); della responsabile del Sud, l’onorevole Giuseppina Castiello (3mila euro in due rate 1845 e 1155); del deputato Ugo Parolo (1845 euro) e dell’eurodeputato Angelo Ciocca (unico versamento di 3mila euro). Tutte somme accreditate alla data del 31 gennaio scorso per un totale di 10mila 845 euro.

LEGA PER SALVINI PREMIER – La Lega per Salvini premier, invece, ha incassato complessivamente 52mila 425 euro da 20 parlamentari, tra deputati, senatori ed eurodeputati. Tra i finanziatori, che compaiono nella lista pubblicata sul sito il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli con due tranche di 2090 e 910 euro; il senatore Paolo Arrigoni, membro del Copasir (3mila euro); il viceministro allo Sviluppo economico, Dario Galli (due rate di 1845 e 1155 euro).

COSA SUCCEDE TRA VECCHIO E NUOVO PARTITO – In vista del voto del 26 maggio per le europee, a quanto apprende l’AdnKronos, sarà completato il passaggio dei salviniani nel nuovo soggetto nazionale, che – registrato con statuto ‘sovranista’, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre del 2017 – sarà, in tutto e per tutto, la casa dei leghisti guidati dal ministro dell’Interno.

La Lega Nord custode dell’identità storica verrà di fatto svuotata, ma non archiviata. Resterà a disposizione di tutti, ma il futuro è già segnato: la nuova Lega, quella a nome di Salvini, avrà un’impronta diversa, sul piano grafico, organizzativo e territoriale, con una sola concessione al passato, la storica sede di via Bellerio considerata intoccabile.

Dentro Lega-Salvini premier si stanno ormai completando le strutture nazionali. Il movimento politico Lega per Salvini Premier, raccontano, dovrebbe farsi carico del coordinamento federale, con “associazioni regionali” che si stanno organizzando da Nord a Sud, dal Friuli alla Sicilia. Per tutti pari dignità, mentre il tesseramento dei militanti, per ora appannaggio delle regioni “padane”, verrà aperto anche al Meridione, dove, finora, circola solo la tessera da sostenitore.

Intanto le prime mosse svelate in chiaro da Salvini, nei giorni scorsi, sono state due incarichi di peso: quello di Marco Zanni, eurodeputato della Lega, vicinissimo allo stesso Salvini e al ministro Lorenzo Fontana, come responsabile Esteri del partito, che da settimane è al lavoro per tessere le alleanze europee della nuova Lega. E quello di Alessandro Morelli, presidente della Commissione trasporti della Camera, che ha assunto il compito di responsabile per l’Editoria di via Bellerio.

Un lavoro organizzativo che sarà pronto entro la prossima campagna elettorale per le europee, senza ulteriori interventi sullo statuto, già declinato in versione sovranista tre anni fa, a differenza di quanto continua a riportare lo statuto della “vecchia” Lega nord, che invece è restato – fino al restyling statutario del 2015, l’ultimo fatto – partito a vocazione nordista, che si impegna tuttora “per l’indipendenza della Padania”.

In collaborazione con Adnkronos