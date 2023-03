Le spese bancarie nascoste: come evitarle

Leggendo l’estratto conto ci si può rendere conto di star pagando per dei servizi che si credevano gratuiti oppure che, complessivamente, i costi bancari sono superiori a quanto non ci si aspettasse.

Sono molti gli utenti delle banche che si ritrovano a dover combattere contro le spese nascoste. Ecco come difendersi da questi costi imprevisti e come evitare che le spese sui conti correnti diventino troppo alte.

Quali sono le commissioni nascoste più frequenti

Spesso a far alzare i costi dei conti correnti sono le operazioni che si fanno più di frequente, alle quali la banca applica dei costi a cui la clientela non presta attenzione. È il caso, ad esempio, delle commissioni che vengono richieste se si fa un prelievo in un ATM diverso da quello della banca oppure se si fa un bonifico allo sportello anziché online.

Per ognuna di queste operazioni le banche possono prevedere una commissione di circa 2 euro per i prelievi e fino a 10 euro per i bonifici. Se si usa spesso il conto, ci si può facilmente rendere conto di quanto queste commissioni incidano sui costi bancari complessivi.

Altri costi nascosti possono essere associati a operazioni che si fanno solo di tanto in tanto, come avviene nel caso in cui si richieda un libretto degli assegni oppure nel caso in cui la banca rifiuti un’operazione perché non ci sono abbastanza fondi sul conto.

In altri casi le commissioni nascoste sul conto corrente possono essere relative allo svolgimento di determinate operazioni. Può trattarsi dei prelievi in valuta estera oppure delle operazioni superiori o inferiori a una certa soglia stabilita dalla banca. Può capitare che la banca offra i prelievi gratuiti in tutti gli sportelli ATM della zona euro, ma sono se si prelevano almeno 200 euro, ad esempio. Per i prelievi di importo inferiore viene applicata una commissione extra che contribuisce a incrementare i costi del conto corrente.

Come fare per conoscere tutti i costi del proprio conto corrente

Sono almeno tre i documenti che si possono consultare per verificare qual è il costo complessivo del proprio conto corrente:

l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC);

l”estratto conto;

il Riepilogo delle spese.

L’Indicatore Sintetico di Costo è utile sia per chi ha già un conto corrente sia per chi ne sta valutando l’apertura. Questo documento viene elaborato dalle banche e contiene un’indicazione dei costi medi del conto corrente per diversi profili di clientela, distinti in base all’operatività e ai servizi utilizzati.

Mentre l’ISC fornisce una stima dei costi, l’estratto conto contiene tutte le movimentazioni che hanno interessato il conto corrente nel corso del periodo considerato. Dalla lettura dell’estratto conto è quindi possibile ricavare i costi sostenuti per le operazioni che si fanno abitualmente e verificare se ci sono stati dei costi nascosti applicati dalla banca per altri tipi di operazioni.

Il Riepilogo delle spese viene inviato a fine anno dalla banca e fornisce una sintesi del numero di operazioni e del costo del conto corrente. Dalla lettura di questo documento ci si può fare quindi un’idea precisa di quanto si è speso per la gestione del conto e verificare se è possibile risparmiare rivolgendosi a un’altra banca.

Come trovare l’offerta giusta per evitare le spese nascoste

Per riuscire a evitare le commissioni nascoste sul conto corrente e ottimizzare le spese bancarie è importante capire in che modo si utilizza il conto e quali sono le esigenze che questo prodotto finanziario deve soddisfare.

Uno studente che fa poche operazioni all’anno oppure un lavoratore dipendente che si limita all’accredito dello stipendio, alla domiciliazione delle utenze e a qualche bonifico potrebbero risparmiare scegliendo un conto corrente online con canone gratuito. Chi invece vuole avere un conto corrente da poter utilizzare per fare investimenti o per avere una carta di credito può considerare le offerte di conti correnti che offrono gratuitamente questi servizi.

Usando il comparatore online di SOStariffe.it si possono mettere a confronto più offerte e scegliere il conto che è più in linea con i propri bisogni.